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Грядки своими руками не как у всех: интересные идеи для дачного дизайна (Фото)

Грядки своими руками не как у всех: интересные идеи для дачного дизайна (Фото)
Обновлено 03:59 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pinterest.com
Стоит подключить немного фантазии — и приусадебный участок с полезными растениями станет местом для приятного времяпрепровождения. Делимся подборкой идей для обустройства грядок, которые украсят дачу.
  • 1

    Универсальные палеты — в дело

    Паллеты — отличный материал, которому можно найти множество применений на даче. Грядки не стали исключением. Фантазия почти ничем не ограничивается: из паллет можно как сделать вертикальную, так и горизонтальную клумбу.

  • 2

    Мини-забор из дерева

    Небольшие бревна или поленья, разрубленные на две части, становятся основой для ограждения грядки. Их просто нужно вкопать по ее периметру. Не забудьте о защитной пропитке для дерева, которая предотвратит разрушение древесины.

  • 3

    Свежий взгляд на пластиковые ящики

    Пластиковые ящики, наполненные землей, становятся отличной грядкой для выращивания небольших растений. Их важной преимущество — мобильность. В любой момент грядку можно перенести или другое место или вообще разобрать. Чтобы грядка выглядела эффектно, выбирайте ящики из яркого пластика.

  • 4

    Вертикальное озеленение своими руками

    При наличии минимальных столярных навыков сделать вертикальную грядку для дачи не составит особого труда. Кроме отличного внешнего вида, вертикальная грядка обладает еще одним важным преимуществом — она позволяет рационально распорядиться площадью приусадебного участка при ее явной нехватке.

  • 5

    Необычные габионы

    Габионы — металлические сетки, заполненные камнями, которые довольно широко используются в строительстве. Из них можно сделать массу полезных вещей для дачи, в том числе, необычное ограждение для грядки.

  • 6

    Растения в горшках

    Горшки большого диаметра подойдут даже для выращивания крупных растений. Но просто расставлять их в разных местах дачи — надоевшее решение. Более оригинально будет выглядеть участок разрыхленной почвы, на которой стоят горшки с растениями. Чтобы такая композиция выглядела гармоничной, выбирайте цвет горшков, максимально приближенный к цвету почвы.

  • 7

    Мягкие грядки

    Способ выращивания растений, когда они высаживаются в мешки, называется африканским. Такой тренд пока не очень распространен на нашем континтенте. Поэтому можно не сомневаться, что текстильная грядка привлечет максимум внимания. Для того чтобы она радовала глаз продолжительное время, остановитесь на максимально плотном текстиле или на материале брезента.

  • 8

    Если на даче идет стройка

    Строительные блоки, изготовленные, к примеру, из пенобетона, станут отличной основой для создания грядки.Необходимо только заполнить свободное пространство почвой и высадить в него растения.

  • 9

    В эко-стиле

    Простой, но от этого не менее эффектный способ преобразить самую заурядную грядку — это засыпать почву вокруг растений соломой. Такое натуральная добавка к почве положительно отразится на росте растений. Почва под соломой всегда остается рыхлой, что способствует проникновению кислорода к корням растений. Также солома выступает в качестве дополнительного удобрения.

  • 10

    Вторая жизнь старой бочки

    Старая бочка из дерева способна стать настоящим украшением дачи. Но для того чтобы она стала грядкой, необходимо распилить ее на две части. Также не забудьте обработать древесину защитным составом, чтобы предотвратить ее гниение и растрескивание.

  • 11

    Из ванной комнаты — на огород

    Благодаря большой глубине в ванне можно выращивать даже крупные растения — объемная корневая система уместится в ней без труда. Чтобы грядка выглядела еще декоративнее, на внешней поверхности ванны можно нарисовать узоры или же окрасить ее в выбранный цвет целиком. Также доступно несколько вариантов размещения. Ванну можно как просто поставить на землю, так и частично или полностью вкопать ее в грунт.

  • 12

    Почти песочница

    Если деревянное ограждение не может похвастаться выраженной фактурой и цветом натурального дерева, достойными внимания, то это легко исправить. Просто окрасьте мини-забор в яркий цвет. В таком окружении зеленые растения будут выглядеть еще свежее.

  • 13

    Пирамида из цветочных горшков

    Из множества пластиковых цветочных горшков легко сделать оригинальную вертикальную грядку. Чтобы конструкция была устойчивой, скрепите горшки между собой шурупами. Достойно выглядит конструкция, где нижний ярус составлен из горшков максимального диаметра, а верхний — минимального.

  • 14

    Натуральное дерево всегда в моде

    Дерево, сохранившее натуральный цвет и фактуру — классический материал для обустройства дачи. Уместен он будет и в качестве ограждений для необычной грядки своими руками. Для того чтобы дерево не портилось под воздействием влаги, солнечных лучей и перепадов температуры, его нужно обработать защитными пропитками и покрыть несколькими слоями лака.

  • 15

    Тротуарная плитка тоже может выглядеть декоративно

    Тротуарная плитка — материал, которому не страшны любые внешние воздействия. Поэтому грядка, выложенная ей, сохранит первоначальный внешний вид на долгие годы. Если не хочется тратить много времени на обустройство дачи, то просто выложите плитки по периметру грядки друг на друга. А сделать конструкцию более прочной можно, если скрепить плитку цементным раствором.

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Все по теме:

Огород, Дом и сад, Дачный участок, Грядки, Обустройство грядки.

Автор:

Телеграф
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