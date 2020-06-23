Традиционные приемы хранения, которые изжили себя (Фото)

1 Книги на виду Если вы являетесь поклонником книг, наверняка в вашей квартире хранится множество литературы. Она занимает открытые полки на всю стену, книжные шкафы, стеллажи. И все бы ничего, но в своем большинстве печатные издания имеют разный формат и обложки, поэтому составить единую гармоничную картинку не получается. Обидным является тот факт, что литература используется по назначению достаточно редко. В большинстве случаев она просто перегружает интерьер, создает визуальный шум и отнимает полезную площадь, которую можно было бы использовать для других целей. Что делать? Для начала необходимо провести ревизию среди книг. В одну сторону отложите произведения, которые вы достаете хотя бы раз-два в месяц. Они смело могут войти в категорию полезной литературы и хранится на виду. Для того, чтобы хранение получилось не пестрым и разномастным, а максимально целостным и гармоничным, купите яркие обложки для книг или отдайте предпочтение антибукам – смешным обложкам, которые призваны удивлять, пугать, смешить и шокировать ваших гостей. Например: «Парные носки: миф или реальность», «Как заработать миллион на пивных крышечках», «Борщ как средство единения семьи». Благодаря им, книги дольше сохранятся, будут эстетично смотреться и вносить нотку юмора в вашу жизнь. Хранить книги можно не только на полках или в шкафу. Креативные люди используют для этих целей барную тележку, деревянные поддоны, журнальный столик с отсеком для хранения, прозрачную корзину и пр. Что касается остальных печатных изданий, то их можно сложить в коробку и убрать под кровать либо задвинуть на верхние полки закрытого шкафа. Если во время ревизии нашлись книги, которые вам точно уже не пригодятся, раздайте их знакомым, выложите на сайт объявлений или отнесите в библиотеку.

2 Постельное белье в стопках Большинство людей после стирки постельного белья сушат его, гладят, а затем складывают прямоугольниками и стопками, занимая полку в шкафу. Плюс такого хранения заключается в том, что чистое белье просто вернуть на место – достаточно положить его сверху. А вот минус более существенный: чтобы достать наволочку или пододеяльник снизу, придется разворошить всю стопку, так как вместе с одним предметом обычно вылезает и другой. К тому же, после подобного хранения на белье остаются заломы, которые выглядят не очень эстетично. Что делать? Самым оптимальным вариантом является вертикальное хранение, которое активно пропагандирует Мари Кондо – гуру наведения порядка. Оно идеально подходит для ящиков комода, корзин, разнообразных контейнеров, выдвижных ящиков шкафа. По сути, в шкафу также можно разместить белье вертикальным способом, например, от левой стенки к правой, но в этом случае получится сформировать только один ряд, а вот остальное пространство будет пустовать. В любом случае, этот метод очень удобный, так как все постельные принадлежности находятся на виду, легко вытащить наволочку, не потревожив остальное белье (чего не скажешь о стопках). Еще один интересный вариант – хранение постельного комплекта в наволочке. Этот способ является очень практичным, так как при смене белья не нужно искать весь комплект – он уже собран в стопку и находится в одном месте. Очевидный плюс такого приема состоит в том, что он подходит для обоих видов хранения: как для горизонтального, так и для вертикального. Очень удобно хранить в наволочке гостевые комплекты.

3 Цветы на подоконнике Этот вопрос всегда вызывал массу споров. Большинство дизайнеров интерьера говорят о том, что такой способ хранения цветов давно устарел, и несправедливо использовать полезную площадь подоконника для таких целей. В то же время, большинство хозяек уверяют, что их комнатным растениям нужен постоянный источник света, а получить они его могут исключительно на подоконнике. Что делать? Оставить цветы на подоконнике можно в том случае, если он достаточно широкий и между растениями остается много свободного пространства, чтобы они не мешали друг другу. Если ваши комнатные цветы неприхотливые, попробуйте поиграться с их месторасположением: пару горшков можно поставить на журнальном столике, книжной полке, прикроватной тумбочке, кухонной столешнице и даже в ванной (если растение нормально относится к перепадам температур и повышенной влажности, как, например, папоротник, аспидистра, аглаонема, хлорофитум и пр.)

4 Пылесос и швабра в углу Хранить средства для уборки достаточно просто – достаточно выделить место под раковиной или под ванной (если есть экран). Что касается крупных предметов, например, швабры, ведра, пылесоса, то с ними все гораздо сложнее. Большинство хозяек располагают их в углу коридора или ванной, так как из-за своих больших габаритов, они больше никуда не помещаются. Однако подобное хранение портит внешний вид комнат и захламляет интерьер. Что делать? Если площади санузла хватает, попробуйте вписать в угол узкий вертикальный шкаф. Он идеально подойдет для размещения швабры, гладильной доски. Отлично, если в вашем гардеробе или кухонном гарнитуре есть отдельный отсек для крупных бытовых предметов – тогда вопрос с хранением отпадет сам собой. Возможно, в квартире есть ниша, простенок или пилон, который был сформирован конструктивом дома. Этот проход станет идеальным местом для хранения. 10-20 см глубины оригинального шкафа не помешают передвижению, а сплошные фасады скроют швабру от посторонних взглядов.