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Топ-8 причин поломки стиральных машин

Топ-8 причин поломки стиральных машин
10:44 Сегодня Телеграф
Стиральная машина на сегодняшний день является привычной и необходимой бытовой техникой повседневного пользования. Но бывают неприятные моменты - она ломается и тогда многие планы рушатся из-за дополнительных хлопот связанных с стиркой белья.

Чтобы уберечь свою помощницу от преждевременного ремонта необходимо знать самые распространенные причины поломок.

От чего чаще всего ломается стиральная машина?

Обратите внимания на видимые причины неисправности, такие как:

  • барабан не крутится в обычном режиме;

  • машина не сливает воду;

  • при стирке или после нее образуется мокрое место или лужа;

  • стиралка работает с неприродно сильной вибрацией;

  • не нагревается вода.

Причины поломок стиральных машин

Причина №1 Засор.

 В фильтре стиралки очень часто можно встретить пуговицы, нитки, булавки, мелочь, семечки и прочий мусор. Такие сюрпризы негативно влияют на работу техники и дают сбой. Чтобы уберечь себя от лишних хлопот перед загрузкой вещей внимательно смотрите чтобы в карманах не было ничего. И своевременная очистка фильтра продлит жизнь стиралке.

Причина №2. Сливной насос. 

Насос очень часто ломается из-за постоянных нагрузок на него. Такую поломку самому устранить не легко, поэтому лучше обратится к специалистам в данной сфере. Это занимает около часа времени.

Причина №3. ТЭН ( вода не нагревается).

Тэн-элемент, который отвечает за нагрев воды. Со временем он выходит из строя из-за постоянных нагрузок химией и частых стирок.

Причина №4. Жесткая вода.

Вода в своем составе содержит много природных “присадок”, которые оседают на тэне и ухудшают его работу. При своевременном использовании специальных средств для стиральных машин можно продлить жизнь своей помощнице.

Причина №5. Некачественные моющие средства. Такая химия пагубно влияет на работу тэна и засора всех патрубков.

Причина №6. Неправильная загрузка и запуск машины. Придерживаясь всех инструкции - электропитание, канализация, сливные шланги убережет от нежелательно ремонта.

Причина №7. Перепад напряжения. Ни одна техника не в восторге от скачков напряжения. Лучше всего запастись выравнивателем напряжения для безопасной работы.

Причина №8. Перегруз барабана. Соблюдая инструкцию по загрузке белья учитывайте вес белья и тип ткани,  чтобы не перегружать технику.

Это самые распространенные причины поломок стиральных машин. Если владелец столкнулся с неисправностью и неопытный в данных вопросах лучше всего обратится к специалистам, который подберёт и заменит нужные запчасти для стиральных машин. Придерживаясь инструкций можно уберечь себя от лишних затрат на ремонт. Будьте внимательны и осторожны с техникой. Устраняя незначительные поломки вовремя вы страхуете себя от колоссальных затрат на ремонт или, вовсе, покупки новой стиральной машины.

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Телеграф
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