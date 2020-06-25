Как оформить изголовье кровати: хитрости дизайнеров (Фото)

Старые доски
Винтажные доски часто остаются после смены поверхности пола. Это экологичный и один из самых модных материалов, которые применяются сегодня дизайнерами интерьера. Досками украшают стены, делают из них мебель и интересные декораторские композиции. Они отлично подойдут для создания необычного изголовья. К тому же это очень практичный вариант, который будет уместен в деревенском, экологическом и скандинавском стилях. Доски при желании можно покрыть лаком, состарить или перекрасить.
Текстильные изголовья
По практичности доскам не уступают текстильные изголовья. Это могут быть:
декоративные гобелены;
ткань, перекинутая через перекладину;
простыня с аппликацией в стиле пэчворк;
фанерное изголовье, обтянутое разноцветной тканью.
Такой вариант позволит быстро и часто менять интерьер в зависимости от времени года или настроения. За тканью легко ухаживать и несложно создавать из нее изголовья, если есть швейная машинка, немного навыков и творческое настроение. Уместны текстильные украшения в интерьере любого направления, особенно в этническом, скандинавском и стиле бохо.
Инсталляция из гирлянды
Очень романтично смотрится вместо изголовья кровати инсталляция из LED-фонариков и гирлянд. С их помощью можно создать фальшь-окно и тем самым визуально придать помещению перспективы. Или же будет достаточно композиции в виде цветущих веток, чтобы создать в комнате определенное настроение, настроить на отдых и романтический лад.
Системы хранения
Изголовья могут выполнять не только декоративную роль. Если оборудовать место у кровати дополнительными полочками или стеллажами, сделать вместо изголовья функциональную систему хранения, то оно будет приносить и практическую пользу. Главное, рассчитать расстояние таким образом, чтобы отдыхающие на кровати люди не бились головами о конструкцию и на них не падали предметы с открытых полочек.
Краска и обои
Если места для объемного изголовья нет, комната очень маленькая или просто не хочется заниматься изготовлением какого-либо изголовья, то можно попробовать самый простой вариант — покрасить стену или декорировать ее обоями. Так получится акцентировать внимание на одной из стен, отвлечь внимание от изъянов пространства, освежить его и придать ему стильный вид. Например, обозначить место изголовья интересными геометрическими узорами или выделить яркой краской. Креативно будет смотреться грифельная краска и нарисованное на ней мелом изголовье кровати.
Креативные изголовья
На самом деле изголовье можно сделать из многих подручных материалов, например из оконных рам, старых дверей, палет, жалюзи, картин, зеркал, ковров, даже из книг и искусственного мха. Тут всё зависит от степени креативности владельца спальни.