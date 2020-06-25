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Как оформить изголовье кровати: хитрости дизайнеров (Фото)

Как оформить изголовье кровати: хитрости дизайнеров (Фото)
Обновлено 05:23 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru
Зачастую изголовье кровати становится композиционным центром в спальной комнате. Оно принимает на себя большую часть внимания, может стать самой необычной деталью интерьера и сделать его непохожим на другие. Как же оформить изголовье кровати, чтобы это смотрелось стильно, креативно и интересно?
  • 1

    Старые доски

  • 2

    Винтажные доски часто остаются после смены поверхности пола. Это экологичный и один из самых модных материалов, которые применяются сегодня дизайнерами интерьера. Досками украшают стены, делают из них мебель и интересные декораторские композиции. Они отлично подойдут для создания необычного изголовья. К тому же это очень практичный вариант, который будет уместен в деревенском, экологическом и скандинавском стилях. Доски при желании можно покрыть лаком, состарить или перекрасить.

  • 3

    Текстильные изголовья

    По практичности доскам не уступают текстильные изголовья. Это могут быть:

    декоративные гобелены;

    ткань, перекинутая через перекладину;

    простыня с аппликацией в стиле пэчворк;

    фанерное изголовье, обтянутое разноцветной тканью.

  • 4

    Такой вариант позволит быстро и часто менять интерьер в зависимости от времени года или настроения. За тканью легко ухаживать и несложно создавать из нее изголовья, если есть швейная машинка, немного навыков и творческое настроение. Уместны текстильные украшения в интерьере любого направления, особенно в этническом, скандинавском и стиле бохо.

  • 5

    Инсталляция из гирлянды

  • 6

    Очень романтично смотрится вместо изголовья кровати инсталляция из LED-фонариков и гирлянд. С их помощью можно создать фальшь-окно и тем самым визуально придать помещению перспективы. Или же будет достаточно композиции в виде цветущих веток, чтобы создать в комнате определенное настроение, настроить на отдых и романтический лад.

  • 7

    Системы хранения

  • 8

    Изголовья могут выполнять не только декоративную роль. Если оборудовать место у кровати дополнительными полочками или стеллажами, сделать вместо изголовья функциональную систему хранения, то оно будет приносить и практическую пользу. Главное, рассчитать расстояние таким образом, чтобы отдыхающие на кровати люди не бились головами о конструкцию и на них не падали предметы с открытых полочек.

  • 9

    Краска и обои

  • 10

    Если места для объемного изголовья нет, комната очень маленькая или просто не хочется заниматься изготовлением какого-либо изголовья, то можно попробовать самый простой вариант — покрасить стену или декорировать ее обоями. Так получится акцентировать внимание на одной из стен, отвлечь внимание от изъянов пространства, освежить его и придать ему стильный вид. Например, обозначить место изголовья интересными геометрическими узорами или выделить яркой краской. Креативно будет смотреться грифельная краска и нарисованное на ней мелом изголовье кровати.

  • 11

    Креативные изголовья

  • 12

    На самом деле изголовье можно сделать из многих подручных материалов, например из оконных рам, старых дверей, палет, жалюзи, картин, зеркал, ковров, даже из книг и искусственного мха. Тут всё зависит от степени креативности владельца спальни.

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Советы, Дом, Дизайн, Идеи, Спальня.

Автор:

Телеграф
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