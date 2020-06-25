Как оформить изголовье кровати: хитрости дизайнеров (Фото)

1 Старые доски

2 Винтажные доски часто остаются после смены поверхности пола. Это экологичный и один из самых модных материалов, которые применяются сегодня дизайнерами интерьера. Досками украшают стены, делают из них мебель и интересные декораторские композиции. Они отлично подойдут для создания необычного изголовья. К тому же это очень практичный вариант, который будет уместен в деревенском, экологическом и скандинавском стилях. Доски при желании можно покрыть лаком, состарить или перекрасить.

3 Текстильные изголовья По практичности доскам не уступают текстильные изголовья. Это могут быть: декоративные гобелены; ткань, перекинутая через перекладину; простыня с аппликацией в стиле пэчворк; фанерное изголовье, обтянутое разноцветной тканью.

4 Такой вариант позволит быстро и часто менять интерьер в зависимости от времени года или настроения. За тканью легко ухаживать и несложно создавать из нее изголовья, если есть швейная машинка, немного навыков и творческое настроение. Уместны текстильные украшения в интерьере любого направления, особенно в этническом, скандинавском и стиле бохо.

5 Инсталляция из гирлянды

6 Очень романтично смотрится вместо изголовья кровати инсталляция из LED-фонариков и гирлянд. С их помощью можно создать фальшь-окно и тем самым визуально придать помещению перспективы. Или же будет достаточно композиции в виде цветущих веток, чтобы создать в комнате определенное настроение, настроить на отдых и романтический лад.

7 Системы хранения

8 Изголовья могут выполнять не только декоративную роль. Если оборудовать место у кровати дополнительными полочками или стеллажами, сделать вместо изголовья функциональную систему хранения, то оно будет приносить и практическую пользу. Главное, рассчитать расстояние таким образом, чтобы отдыхающие на кровати люди не бились головами о конструкцию и на них не падали предметы с открытых полочек.

9 Краска и обои

10 Если места для объемного изголовья нет, комната очень маленькая или просто не хочется заниматься изготовлением какого-либо изголовья, то можно попробовать самый простой вариант — покрасить стену или декорировать ее обоями. Так получится акцентировать внимание на одной из стен, отвлечь внимание от изъянов пространства, освежить его и придать ему стильный вид. Например, обозначить место изголовья интересными геометрическими узорами или выделить яркой краской. Креативно будет смотреться грифельная краска и нарисованное на ней мелом изголовье кровати.

11 Креативные изголовья