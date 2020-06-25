Как сделать забор своими руками: оригинальные идеи (Фото)

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Деревянный

Заборы из дерева довольно популярны, хотя есть и такое мнение, что это банальный, уже надоевший вариант ограды. На самом деле все зависит от наличия вкуса у владельца. Дерево – легкий в обработке материал, что позволяет создавать оригинальные ограды, выглядящие стильно и дорого. Даже из обычного штакетника можно сделать очень привлекательное ограждение, располагая планки под разным углом.

Забор из штакетника уже не выглядит банальным благодаря расположению планок «веером» и «елочкой».

Красивое ограждение можно сделать, установив одну-две планки в центре пролета и затем оплести их досками. Делается это несложно, а пустить «переплетение» можно как по вертикали, так и по горизонтали.

Очень декоративно смотрится забор из спилов бревен. Вариантов дизайнерских решений масса: бревна можно распиливать как вдоль, так и поперек. Использовать можно как спилы, так и чурбачки, выкладывая в производном порядке.

Уже имеющийся дощатый забор можно преобразить, украсив его художественной росписью. Нарисовать можно что угодно: от цветов и бабочек до поп-арта, главное, чтобы изображение вписывалось в общую эстетику двора.

На заметку: Чтобы продлить срок службы деревянного забора еще до начала монтажа нужно подготовить доски. Их хорошо пропитывают антисептиками и после высыхания грунтуют средством, в составе которого много масел.