Как сделать забор своими руками: оригинальные идеи (Фото)

Деревянный
Заборы из дерева довольно популярны, хотя есть и такое мнение, что это банальный, уже надоевший вариант ограды. На самом деле все зависит от наличия вкуса у владельца. Дерево – легкий в обработке материал, что позволяет создавать оригинальные ограды, выглядящие стильно и дорого. Даже из обычного штакетника можно сделать очень привлекательное ограждение, располагая планки под разным углом.
Забор из штакетника уже не выглядит банальным благодаря расположению планок «веером» и «елочкой».
Красивое ограждение можно сделать, установив одну-две планки в центре пролета и затем оплести их досками. Делается это несложно, а пустить «переплетение» можно как по вертикали, так и по горизонтали.
Очень декоративно смотрится забор из спилов бревен. Вариантов дизайнерских решений масса: бревна можно распиливать как вдоль, так и поперек. Использовать можно как спилы, так и чурбачки, выкладывая в производном порядке.
Уже имеющийся дощатый забор можно преобразить, украсив его художественной росписью. Нарисовать можно что угодно: от цветов и бабочек до поп-арта, главное, чтобы изображение вписывалось в общую эстетику двора.
На заметку: Чтобы продлить срок службы деревянного забора еще до начала монтажа нужно подготовить доски. Их хорошо пропитывают антисептиками и после высыхания грунтуют средством, в составе которого много масел.
Каменный
Заборы из камня смотрятся монументально, создавая эффект солидности и защищенности. Это очень прочные сооружения, хотя и очень трудоемкие в монтаже. Но это искупается долговечностью и практичностью – такие заборы практически не требуют ухода.
Ограда из камня красива сам по себе, но можно еще больше усилить эстетику, выложив какой-то рисунок. К примеру, несложно будет изобразить дерево. Или фигурно выложить камни, создавая эффект плавности линий.
Последние годы в ландшафтном дизайне большую популярность приобретают габионы. Они представляют собой короба из металлической сетки, которые заполняют камнями. Область применения габионов очень широка – их используют для зонирования участка, обустройства подпорных стенок и различных дачных сооружений, а также для строительства заборов.
Экспериментируя с наполнителем, можно создать интересные композиции. Например, чередовать камень различных цветов или размеров, комбинировать с битым кирпичом или стеклом.
Познавательный факт: В ландшафтный дизайн габионы пришли из военной сферы. Начиная с XVI века, они использовались на полях сражений для строительства фортификационных сооружений. Во время марша в обозе везли пустые плетеные корзины и уже на месте солдаты заполняли их землей или камнями. Потом габионы заинтересовали строителей, которые стали применять их для укрепления берегов рек и склонов, подверженных оползням. В свою очередь ландшафтные дизайнеры не могли не обратить внимание на гибкие и практичные сетчатые конструкции. В настоящее время габионы широко используются для создания различных малых архитектурных форм на дачных участках, укрепления грядок и других целей.
Сетка-рабица
Забор из рабицы – простой и бюджетный вариант ограждения. Но и его можно красиво декорировать, придав декоративный вид. Самый простой вариант – это высадить рядом вьющиеся растения, которые со временем создадут живую изгородь.
Еще один способ украсить забор из рабицы – «вплести» в сетку деревянные планки. Для декора также можно позаимствовать идеи из жаккардовых узоров, различных орнаментов, вышивок или пиксельной графики. Ячейки сетки представляют собой основу для стежков или пикселей, а сам рисунок создается из пластиковых лент, капроновых веревок и других подходящих материалов.
Кирпичный
Ограждения, выложенные из кирпича, производят впечатления основательности и надежности. Особенно выигрышно они смотрятся на фоне дома из аналогичного материала, завершая стилевое оформление участка. Кирпичный забор – вариант дорогой, но практичный. И выложить его можно как в классическом, так и в оригинальном стиле. Например, чередуя кирпичи разных цветов можно получить забор с красивым узором.
Комбинированный
Комбинированные заборы, сочетающие несколько материалов – очень популярный вариант ограждения. Такой прием позволяет получить функциональное, красивое и более экономичное сооружение, за счет меньшего расхода дорогого материала. Например, из кирпича делают опоры, а пролеты – из дерева.
Также при строительстве заборов используется бетон, винил, металлический профиль, кованые элементы. Вариантов использования и сочетания материалов очень много, в зависимости от финансовых возможностей и фантазии.