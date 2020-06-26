Как можно задействовать банки в хозяйстве (Фото)

Сложить в банки карандаши и ручки
Банки способны стать настоящими помощниками в вопросах организации пространства. Они отлично справятся с ролью органайзеров для канцелярских принадлежностей. При желании банки можно покрасить в любой красивый оттенок. Таким образом получится задействовать их ещё и в качестве привлекательных цветовых акцентов.
Украсить банками интерьер
Банки можно использовать и для того, чтобы украсить интерьер. Например, если закрепить 3-4 банки на деревянной дочке и поставить в них цветы, то получится неплохой элемент декора, который освежит любое пространство.
Хранить в банках столовые приборы
Банки удобно использовать в интерьере кухни, где они смотрятся уместнее всего. В них можно сложить столовые приборы, которые чаще всего используются хозяйкой.
Сделать цветочные горшки
С помощью банок можно сэкономить на цветочных горшках. Правда, единственный недостаток таких горшков – отсутствие дренажа.
Поставить в банки цветы
Самый интересный и освежающий декор в весеннее время – свежесрезанные цветы. Они будут смотреться очень лаконично и эффектно в интерьере, если поставить их в простые прозрачные банки.
Хранить в банках спонжи и ушные палочки
Ватные спонжи и ушные палочки всегда должны быть под рукой, но хранить их в пакетах крайне неудобно. Поэтому разумно будет разложить эти предметы гигиены по стеклянным банкам, и по возможности, закрыть их крышкой. Это предотвратит попадание влаги к спонжам и ушным палочкам.
Создать оригинальные осветительные приборы
Банки пригодятся и на даче, тут их можно использовать для создания оригинальных светильников и подсвечников. Такие предметы интерьера будут отлично смотреться и в саду, и на террасе, и на столе во время летнего ужина.
Сделать органайзеры для швейных принадлежностей
Пуговицы, нитки и иголки куда удобнее хранить в компактной банке с крышкой, чем в коробке или шкатулке. При желании, из крышки можно сделать красивую игольницу.
Сложить в банки кисти и косметику
Девушки часто сталкиваются с тем, что хранить кисти для макияжа совсем неудобно в чехлах, в которых они изначально продаются. Особенно, некомфортно сушить их после мытья. Для хранения таких принадлежностей отлично подойдёт стеклянная банка, которую при желании можно украсить декоративной бумагой.
Распределить сыпучие продукты
Банки настолько универсальны, что могут использоваться даже для хранения специй или сыпучих продуктов. Для удобства их желательно подписать, используя грифельную краску или просто бумажные этикетки.