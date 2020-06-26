Как можно задействовать банки в хозяйстве (Фото)

1 Сложить в банки карандаши и ручки Банки способны стать настоящими помощниками в вопросах организации пространства. Они отлично справятся с ролью органайзеров для канцелярских принадлежностей. При желании банки можно покрасить в любой красивый оттенок. Таким образом получится задействовать их ещё и в качестве привлекательных цветовых акцентов.

2 Украсить банками интерьер Банки можно использовать и для того, чтобы украсить интерьер. Например, если закрепить 3-4 банки на деревянной дочке и поставить в них цветы, то получится неплохой элемент декора, который освежит любое пространство.

3 Хранить в банках столовые приборы Банки удобно использовать в интерьере кухни, где они смотрятся уместнее всего. В них можно сложить столовые приборы, которые чаще всего используются хозяйкой.

4 Сделать цветочные горшки С помощью банок можно сэкономить на цветочных горшках. Правда, единственный недостаток таких горшков – отсутствие дренажа.

5 Поставить в банки цветы Самый интересный и освежающий декор в весеннее время – свежесрезанные цветы. Они будут смотреться очень лаконично и эффектно в интерьере, если поставить их в простые прозрачные банки.

6 Хранить в банках спонжи и ушные палочки Ватные спонжи и ушные палочки всегда должны быть под рукой, но хранить их в пакетах крайне неудобно. Поэтому разумно будет разложить эти предметы гигиены по стеклянным банкам, и по возможности, закрыть их крышкой. Это предотвратит попадание влаги к спонжам и ушным палочкам.

7 Создать оригинальные осветительные приборы Банки пригодятся и на даче, тут их можно использовать для создания оригинальных светильников и подсвечников. Такие предметы интерьера будут отлично смотреться и в саду, и на террасе, и на столе во время летнего ужина.

8 Сделать органайзеры для швейных принадлежностей Пуговицы, нитки и иголки куда удобнее хранить в компактной банке с крышкой, чем в коробке или шкатулке. При желании, из крышки можно сделать красивую игольницу.

9 Сложить в банки кисти и косметику Девушки часто сталкиваются с тем, что хранить кисти для макияжа совсем неудобно в чехлах, в которых они изначально продаются. Особенно, некомфортно сушить их после мытья. Для хранения таких принадлежностей отлично подойдёт стеклянная банка, которую при желании можно украсить декоративной бумагой.