Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сколько в Украине умерло людей от коронавируса: данные Минздрава, карта эпидемии
Сколько в Украине умерло людей от коронавируса: данные Минздрава, карта эпидемии
Паводки и наводнения на западе: отселены сотни человек, подтоплены 262 населенных пункта
Паводки и наводнения на западе: отселены сотни человек
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня
День Акулины Гречишницы: народные приметы и запреты 26 июня

Как можно задействовать банки в хозяйстве (Фото)

Как можно задействовать банки в хозяйстве (Фото)
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: samodelkinoblog.com
Практически в каждой квартире найдутся пустые стеклянные банки из-под солений, майонеза или варенья. Стоит ли их выбрасывать? Есть немало способов задействовать их в хозяйстве!
  • 1

    Сложить в банки карандаши и ручки

    Банки способны стать настоящими помощниками в вопросах организации пространства. Они отлично справятся с ролью органайзеров для канцелярских принадлежностей. При желании банки можно покрасить в любой красивый оттенок. Таким образом получится задействовать их ещё и в качестве привлекательных цветовых акцентов.

  • 2

    Украсить банками интерьер

    Банки можно использовать и для того, чтобы украсить интерьер. Например, если закрепить 3-4 банки на деревянной дочке и поставить в них цветы, то получится неплохой элемент декора, который освежит любое пространство.

  • 3

    Хранить в банках столовые приборы

    Банки удобно использовать в интерьере кухни, где они смотрятся уместнее всего. В них можно сложить столовые приборы, которые чаще всего используются хозяйкой.

  • 4

    Сделать цветочные горшки

    С помощью банок можно сэкономить на цветочных горшках. Правда, единственный недостаток таких горшков – отсутствие дренажа.

  • 5

    Поставить в банки цветы

    Самый интересный и освежающий декор в весеннее время – свежесрезанные цветы. Они будут смотреться очень лаконично и эффектно в интерьере, если поставить их в простые прозрачные банки.

  • 6

    Хранить в банках спонжи и ушные палочки

    Ватные спонжи и ушные палочки всегда должны быть под рукой, но хранить их в пакетах крайне неудобно. Поэтому разумно будет разложить эти предметы гигиены по стеклянным банкам, и по возможности, закрыть их крышкой. Это предотвратит попадание влаги к спонжам и ушным палочкам.

  • 7

    Создать оригинальные осветительные приборы

    Банки пригодятся и на даче, тут их можно использовать для создания оригинальных светильников и подсвечников. Такие предметы интерьера будут отлично смотреться и в саду, и на террасе, и на столе во время летнего ужина.

  • 8

    Сделать органайзеры для швейных принадлежностей

    Пуговицы, нитки и иголки куда удобнее хранить в компактной банке с крышкой, чем в коробке или шкатулке. При желании, из крышки можно сделать красивую игольницу.

  • 9

    Сложить в банки кисти и косметику

    Девушки часто сталкиваются с тем, что хранить кисти для макияжа совсем неудобно в чехлах, в которых они изначально продаются. Особенно, некомфортно сушить их после мытья. Для хранения таких принадлежностей отлично подойдёт стеклянная банка, которую при желании можно украсить декоративной бумагой.

  • 10

    Распределить сыпучие продукты

    Банки настолько универсальны, что могут использоваться даже для хранения специй или сыпучих продуктов. Для удобства их желательно подписать, используя грифельную краску или просто бумажные этикетки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интерьер, Стиль, Дом и сад, Банки в хозяйстве.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Замминистра образования подал в отставку
02 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
03 У Ефремова произошел сердечный приступ
04 Кулеба обговорил развитие торговли и инвестиций между Украиной и Израилем
05 Раде предлагают ввести конкурс для всех руководящих должностей в Нацполиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных
Погода на выходные: синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
Синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
Слух: чип Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в июле
Слух: чип Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в июле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь