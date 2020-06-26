Дендрофаленопсис: уход в домашних условиях

1 Общая характеристика Последнее время "орхидеивая лихорадка" привела к тому, что в Индонезии и Таиланде, которые считаются родиной дендрофаленопсиса, эти растения практически исчезли, благодаря массовой вырубке. Поэтому селекционерами было выведено около тысячи сортов и гибридов, которые вполне могут комфортно себя чувствовать в домашних условиях. К тому же цветовая гамма цветов настолько разнообразна, что удовлетворит любого, даже самого требовательного цветовода. Высота растения может достигать более одного метра при правильном уходе и подходящих условиях. Строение цветка таково, что из корневой системы вырастают плотные и широкие по форме псевдобульбы. Их миссия заключается в сохранении питательных веществ и нужного количества влаги для растения. В период цветения из верхушек псевдобульб начинают сначала вытягиваться цветоносы, на которых впоследствии появляются бутоны. Из них распускаются цветы самых разных оттенков. Каждый цветок содержит 8 лепестков. Листья у данного вида орхидей имеет жесткую структуру, форма удлиненная и вытянутая. Листья в диаметре узкие, а посередине листа наблюдаем ложбинку, которая делит листовую пластину как бы на 2 равные части. Популярные сорта Рассмотрим некоторые из них, чтобы иметь лучшее представление об этом растении. Даймонд Кинг Высота данного сорта достигает от полуметра до 70 см. Цветок имеет почти всегда несколько цветоносов, на котором мы можем наблюдать довольно большое количество бутонов. Количество листов от 3 до 5 штук, имеют ширину 10 см, а длину до 30 см. По структуре листовые пластины крупные, плотные и мясистые. Цветы практически всегда темно — фиолетового цвета, по краю можно заметить еле видную белую кайму, а посередине леопардовые пятна. Может цвести несколько раз в год достаточно обильно — до 30 штук на одном растении.

2 Дикий персик Этот сорт отличается от остальных диковинной расцветкой, а краски цветов могут меняться в зависимости от условий выращивания и ухода. Оттенки цветка могут меняться от нежно — розового до розово — оранжевого. Характерны также разнообразные пестрые вкрапления, которые и делают этот цветок очень оригинальным. Цветы у данного сорта довольно крупные и в диаметре достигают более 10 см. Цветоносов может быть до 4 — х штук, по структуре они отличаются крепостью и плотностью. Цветение длится от нескольких месяцев до 4 — х. Обычно "дендрофал" цветет в весенний и летний периоды. Блэк Блу Высота куста достигает 60 — 70 см. Цветок имеет интересную фиолетово — белую окраску, а сердцевина у него бледно — желтого оттенка. Растение эффектно смотрится и будет украшением любого помещения.

3 Как правильно пересадить дендрофаленопсис Существует несколько правил, которые следует соблюдать при этой процедуре. Ведь как вы проведете посадку или пересадку растения, так потом и будет оно расти и цвести. Подготовка субстрата Это растение очень тяжело переносит процесс пересадки, поэтому очень важно правильно подобрать грунт. Также, необходимо понаблюдать за кустом в период адаптации, чтобы он мог дальше расти и дать цвет. Основной компонент субстрата составляет подготовленная сосновая кора. Некоторые цветоводы добавляют также небольшие кусочки мха сфагнума и кокосовые волокна. На дно горшка нужно положить мелкий гравий, кусочки пенопласта и крупные части сосновой коры. Второй ярус должны занимать более мелкие части сосновой коры, а также мох сфагнум, чтобы части коры не слеживались. В качестве верхнего слоя используют все тот же мох сфагнум. Он задерживает необходимую влагу для корней. Горшок для дендрофаленопсиса нужно выбирать устойчивым, так как псевдобульбы, да и сам куст довольно высокий. Рекомендуется приобрести простой пластиковый вазон. Высаживается растение таким образом, чтобы оставалось несколько сантиметров свободного пространства до края горшка, а рост псевдобульб располагался ближе к центру. Пересадка Эту процедуру делают в случае крайней необходимости. Пересаживать дендрофаленопсис следует, если корням уже очень тесно в старом горшке или субстрат устарел, начал разлагаться, плохо пропускает воздух, сильно уплотнился. Чем меньше мы тревожим орхидею данного вида, тем лучше. Условия правильного ухода Ничего сложного нет, но немного вашего времени и внимания все же потребуется. Рассмотрим пошагово весь процесс ухода на протяжении года. Выбор места Самое комфортное место для этого цветка — восточная сторона помещения. Западная и юго — западная сторона также подойдут. На южной под прямыми солнечными лучами цветку не будет комфортно, придется придумать затенение, так как сильное солнце может вызвать ожог листьев. А вот на севере комнаты будет необходим дополнительный искусственный свет, иначе орхидея не будет цвести. Оптимальное освещение для нее 12 часов светового дня. Температурный режим Дендрофаленопсис отлично себя чувствует при обычной комнатной температуре: от + 20 до +35 градусов растение превосходно растет и активно цветет. Но не забывайте о хорошей вентиляции, почаще проветривайте помещение, избегая сквозняков. Если есть возможность, то ночью температуру в комнате понижайте на 5 — 8 градусов. Влажность воздуха До 30 % влажности — оптимальное условие, если же процент влажности увеличивается до 50 %, то орхидея способна давать новые ростки. Если же уровень влаги в воздухе низкий, то есть сухо и жарко, то листья могут деформироваться, желтеть и даже отпадать. Как правильно поливать Полив осуществляется постоянно в течение всего года, но после периода цветения и до появления новых ростков увлажнение почвы немного сокращают. Когда молодые побеги вырастают на несколько сантиметров, то регулярность полива снова следует возобновить, чтобы растение получало необходимые питательные вещества. Если влаги не хватает, то псевдобульбы начинают сморщиваться. Нужно смотреть, чтобы вода не скапливалась в ростах. Не стоит пугаться, если при достаточном увлажнении псевдобульбы все равно сморщиваются. Это может происходить перед периодом цветения. Специалисты рекомендуют использовать и такой метод увлажнения корня: горшок с цветком на 30 минут выставляется в емкость с отстоянной или отфильтрованной водой комнатной температуры.

4 Удобрение и подкормка Для этой цели следует приобрести специальные смеси для орхидей. График подкормок достаточно прост — 2 раза в месяц. Можно делать так: в период активного роста орхидею подкармливают 1 раз в 7 дней, а после цветения делается пауза до появления новых ростов. Правила ухода за листьями и корнями Корни растения должны находиться в субстрате. Но если вы увидели, что они начинают расти на поверхности, то причина может быть в слишком сухом субстрате или старом, который плохо пропускает воздух. Периодически листовые пластины следует протирать влажной салфеткой, а также удалять пожелтевшие или сухие. Обычно после цветения растение сбрасывает листву, и это нормальный процесс. Специалисты не советуют удалять отцветшие псевдобульбы, потому что в некоторых случаях они могут зацвести повторно.

5 Размножение дендрофаленопсиса Вариантов несколько, но наиболее простой — с помощью "деток". Если на псевдобульбах они появились, то значит цветения уже не будет, и псевдобульба скоро отомрет. "Детка" отделяется при помощи острого стерильного инструмента, места срезов подсушиваются. Росточек пересаживается на новое место. Метод черенкования выглядит следующим образом: псевдобульбу разделяют на несколько частей, каждую из которых определяют в целлофановый пакет. Туда же ложится мох, который нужно регулярно увлажнять. При появлении корня на черешке пересадите молодое растение в приготовленный субстрат. Способ деления куста: для этого острым чистым ножом отрезается часть куста, которая пересаживается затем в отдельный вазон. Места срезов продезинфицировать и обработать садовым варом. Способ черенкования и деления куста можно использовать только после нескольких лет роста орхидеи на постоянном месте. Так как растение практически не подвержено атакам вредителей или болезням, то пожелтение листовых пластин или увядание куста может говорить о том, что дендрофаленопсису не хватает влаги или освещения, а может, наоборот, слишком много воды и солнца.