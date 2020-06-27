Правила ухода за цветами в горшках и кашпо (Фото)

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Правило 1. Полив

Основная проблема цветов, растущих в горшках и кашпо, связана с поливом. Из-за небольшого объема грунта в контейнере очень сложно поддерживать оптимальный уровень влажности. Причем, речь идет как о пересыхании, так и о переувлажнении почвы.

При чрезмерных поливах вода постоянно скапливается на дне горшка. Корни, находящиеся в воде, со временем начинают загнивать, и растение гибнет. Чтобы избежать этой проблемы, при посадке уложите на дно контейнера слой дренажа: вначале насыпьте керамзит, щебень или битый кирпич, а затем – крупнозернистый песок. Общий объем дренажного слоя – около 1/3 всего объема контейнера.

Однако наиболее частая проблема – это высыхание субстрата. Поливать цветы, растущие в горшках, в жаркое лето нужно 1-2 раза в день. Забыли раз-другой – и сразу кончики растения засохли, бутоны завяли, лепестки осыпались. Чтобы этого не происходило, помните: нельзя допускать полного высыхания земляного кома – почва всегда должна быть чуть влажной.

В керамических горшках почва высыхает сильнее, чем, к примеру, в пластиковых. Дело в том, что керамика – материал пористый, и через эти поры происходит испарение жидкости, находящейся в грунте.

Есть несколько способов уменьшить частоту поливов, а значит, сделать уход за контейнерным садом более простым.

При посадке добавьте в грунт мох сфагнум. У него множество полезных свойств, одно из которых – способность впитывать такое количество жидкости, которое в 20 раз превышает его собственную массу. При поливе мох запасает излишки жидкости, а после высыхания почвы – отдает ее, тем самым помогая растениям дождаться следующего полива. Сфагнум можно также уложить на дно емкости или обложить им стенки горшка.

Сохранить влагу в контейнере поможет также слой мульчи (здесь снова можно использовать мох сфагнум). Обильно полейте растение и уложите на поверхность почвы мульчирующий слой. Мульча не только уменьшит испарение влаги с поверхности грунта, но и защитит корни цветов от перегрева.

Самый современный способ поддержания влажности почвы в контейнере с цветами – использование гидрогеля. Гидрогель – это полимерное вещество, главное качество которого – способность впитывать влагу и отдавать ее по мере необходимости. Небольшие гранулы гидрогеля, впитывая воду, увеличиваются в объеме в 200 раз. Корни растений будут подпитываться водой из этого "резервуара" во время высыхания почвы. Во время приготовлении почвосмеси для посадки контейнерного сада добавьте сухие гранулы и перемешайте их с грунтом.