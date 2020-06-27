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Лучшие теплицы, которые можно сделать самому (Фото)

Лучшие теплицы, которые можно сделать самому (Фото)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pinterest.com
Мы собрали такие проекты, благодаря которым вы создадите свою уникальную теплицу, даже если у вас мало бюджета и навыков столярного дела.
  • 1

    Пластиковая бутылка

    Самая простая, но удивительно эффективная теплица. Посмотрите мастер-класс и 3 секрета изготовления.

  • 2

    Складная теплица

    Эта потрясающая небольшая теплица, которую вы можете сделать сами! Размером 1,5 х 1,5 метра, разбирается за несколько минут и может быть размещена в любом уголке сада.

  • 3

    Мгновенный парник из ивовых веток

    Соорудить конструкцию для рассады, огурцов или томатов можно также из такого доступного любому дачнику материала как ивовая лоза.

  • 4

    Старые окна

    Это пример, когда старые строительные материалы превращаются в уникальный элемент сада.

  • 5

    Приподнятая грядка с парником

    Это простой и дешевый проект открывающегося парника на приподнятой грядке.

  • 6

    Соломенные тюки вместо каркаса

    Так просто и так гениально! Соломенные тюки удерживают тепло и не требуют каких-либо инструментов для строительства, просто добавьте окно или пленку.

  • 7

    А-образные парники

    Теплицы с а-образной рамой очень просты в изготовлении. Вот два варианта, которые вы можете сделать для своего сада.

  • 8

    Небольшая легкая теплица

    Небольшая мобильная теплица из деревянного бруса и с открывающимися створками.

  • 9

    Туннельная теплица из сетки

    Быстрый способ сделать туннельную теплицу - использовать сетку для ограждения в качестве каркаса, который в последствии покрывается пленкой.

  • 10

    Сдвижной настил

    Продуманный дизайн облегчает работу на садовых грядках! Каркас сделан из труб ПВХ, вставленных в тройники, которые скользят по алюминиевым направляющим.

  • 11

    Проект большой теплицы

    Если маленькие теплицы уже не отвечают вашим потребностям, то пришло время построить теплицу большего размера с деревянным каркасом, обшитым профнастилом.

  • 12

    Геометрический купол

    Внушает трепет, не так ли? Геометрический купол - устойчивая и элегантная конструкция, хорошо подходит для мест с сильным ветром. Возможно она станет самой крутой конструкцией во дворе!

  • 13

    Теплица из пластиковых труб

    У конструкций из пластмассы есть ряд преимуществ, которые особенно ценят владельцы загородных участков - легкий и прочный материал устойчив к появлению плесени, воздействию агрессивной "химии", влаги и испарений.

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Все по теме:

Дом и сад, Сад и огород, Теплицы, Теплицы своими руками.

Автор:

Телеграф
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