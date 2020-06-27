Лучшие теплицы, которые можно сделать самому (Фото)

Пластиковая бутылка
Самая простая, но удивительно эффективная теплица. Посмотрите мастер-класс и 3 секрета изготовления.
Складная теплица
Эта потрясающая небольшая теплица, которую вы можете сделать сами! Размером 1,5 х 1,5 метра, разбирается за несколько минут и может быть размещена в любом уголке сада.
Мгновенный парник из ивовых веток
Соорудить конструкцию для рассады, огурцов или томатов можно также из такого доступного любому дачнику материала как ивовая лоза.
Старые окна
Это пример, когда старые строительные материалы превращаются в уникальный элемент сада.
Приподнятая грядка с парником
Это простой и дешевый проект открывающегося парника на приподнятой грядке.
Соломенные тюки вместо каркаса
Так просто и так гениально! Соломенные тюки удерживают тепло и не требуют каких-либо инструментов для строительства, просто добавьте окно или пленку.
А-образные парники
Теплицы с а-образной рамой очень просты в изготовлении. Вот два варианта, которые вы можете сделать для своего сада.
Небольшая легкая теплица
Небольшая мобильная теплица из деревянного бруса и с открывающимися створками.
Туннельная теплица из сетки
Быстрый способ сделать туннельную теплицу - использовать сетку для ограждения в качестве каркаса, который в последствии покрывается пленкой.
Сдвижной настил
Продуманный дизайн облегчает работу на садовых грядках! Каркас сделан из труб ПВХ, вставленных в тройники, которые скользят по алюминиевым направляющим.
Проект большой теплицы
Если маленькие теплицы уже не отвечают вашим потребностям, то пришло время построить теплицу большего размера с деревянным каркасом, обшитым профнастилом.
Геометрический купол
Внушает трепет, не так ли? Геометрический купол - устойчивая и элегантная конструкция, хорошо подходит для мест с сильным ветром. Возможно она станет самой крутой конструкцией во дворе!
Теплица из пластиковых труб
У конструкций из пластмассы есть ряд преимуществ, которые особенно ценят владельцы загородных участков - легкий и прочный материал устойчив к появлению плесени, воздействию агрессивной "химии", влаги и испарений.