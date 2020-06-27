Лучшие теплицы, которые можно сделать самому (Фото)

1 Пластиковая бутылка Самая простая, но удивительно эффективная теплица. Посмотрите мастер-класс и 3 секрета изготовления.

2 Складная теплица Эта потрясающая небольшая теплица, которую вы можете сделать сами! Размером 1,5 х 1,5 метра, разбирается за несколько минут и может быть размещена в любом уголке сада.

3 Мгновенный парник из ивовых веток Соорудить конструкцию для рассады, огурцов или томатов можно также из такого доступного любому дачнику материала как ивовая лоза.

4 Старые окна Это пример, когда старые строительные материалы превращаются в уникальный элемент сада.

5 Приподнятая грядка с парником Это простой и дешевый проект открывающегося парника на приподнятой грядке.

6 Соломенные тюки вместо каркаса Так просто и так гениально! Соломенные тюки удерживают тепло и не требуют каких-либо инструментов для строительства, просто добавьте окно или пленку.

7 А-образные парники Теплицы с а-образной рамой очень просты в изготовлении. Вот два варианта, которые вы можете сделать для своего сада.

8 Небольшая легкая теплица Небольшая мобильная теплица из деревянного бруса и с открывающимися створками.

9 Туннельная теплица из сетки Быстрый способ сделать туннельную теплицу - использовать сетку для ограждения в качестве каркаса, который в последствии покрывается пленкой.

10 Сдвижной настил Продуманный дизайн облегчает работу на садовых грядках! Каркас сделан из труб ПВХ, вставленных в тройники, которые скользят по алюминиевым направляющим.

11 Проект большой теплицы Если маленькие теплицы уже не отвечают вашим потребностям, то пришло время построить теплицу большего размера с деревянным каркасом, обшитым профнастилом.

12 Геометрический купол Внушает трепет, не так ли? Геометрический купол - устойчивая и элегантная конструкция, хорошо подходит для мест с сильным ветром. Возможно она станет самой крутой конструкцией во дворе!