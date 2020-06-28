Книги в роли декора: идей оформления книжных полок (Фото)

1 Книжный шкаф под лестницей Это не только удобно, но и весьма экономно в вашем доме. Книги всегда на своих полках, и пыли собирается меньше, чем в открытом месте.

2 Полка в виде географической карты Полка для книг в виде карты задумка необычная. Такая полка не займет места в комнате, а стена не будет пустовать.

3 Эта полка подойдет для детской Такая полка будет гармонично смотреться в детской и не займет много места. Круглая и высокая полка очень удобна в использовании детям, т. к. она вращается. Не надо будет её обходить. Просто стойте на одном месте и крутите её.

4 Уголок для чтения Такое местечко очень легко смастерить. Сделайте полку для книг полностью вокруг окна, а подоконник оборудуйте в качестве места для чтения. Повесьте лампу и в любое время дня и ночи вы сможете сбежать от суеты.

5 Полка в форме буквы Именная полка будет интересна для каждого ребенка, а главное уникальна. Её можно покрасить в любой цвет, а книги расставить в любом порядке.

6 Кресло с полками Кресло с полками — очень удобная вещь. Ведь не понадобится идти в другую комнату за книгой, а после прочтения ее легко положить на место. Такое кресло сэкономит ваше пространство в квартире для шкафа с книгами. Ну, уж для такого кресла местечко всегда найдется.

7 Книжная полка в виде дерева Такую полку в форме дерева вы сможете сделать в любой удобной для вас комнате в доме и совсем не обязательно в зале. Такое дерево-полка может замечательно украсить интерьер в вашей спальне.

8 Телефонная будка-шкаф В настоящее время совсем необязательно придерживаться старых традиций, когда книги находились в шкафу мебельной стенки. Пора обновлять интерьер и чем оригинальнее, тем лучше! Сделайте шкаф в виде телефонной будки. В двух открывающихся дверцам можно также хранить книги.

9 Настенная книжная полка в виде цветка Эта необычная идея для гостиной комнаты. Выделите одну стену для полок и оформите полки в виде цветка. Тогда в гостиной не понадобятся картины. Настенная полка-цветок будет отличной изюминкой для вашей гостиной.

10 Полка из старой лестницы Оригинальная идея для создания полки для книг. Совсем не понадобится тратиться на материалы. Возьмите старую и ненужную лестницу, распилите ее пополам и прикрепите к стене.

11 Полка для книг из поддона Такая полка не займет много места в вашем доме, а главное, что она экономная. Вам стоит всего лишь покрасить поддон в нужный цвет и прикрутить его к стене.

12 Полка со стволом дерева в качестве основы Такой дизайн полки для библиотеки подойдет больше для дома. Создайте сами уютный уголок для чтения и хранения любимых книг. В угол поставьте ствол дерева и прикрепите к нему полки. Так у вас получится интересная и без всякого труда уникальная полка.