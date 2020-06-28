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Книги в роли декора: идей оформления книжных полок (Фото)

Книги в роли декора: идей оформления книжных полок (Фото)
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com
Время, когда книги из домашней библиотеки, тщательно расставленные по полкам, были предметом гордости хозяев, к сожалению, постепенно уходит в прошлое.
  • 1

    Книжный шкаф под лестницей

    Это не только удобно, но и весьма экономно в вашем доме. Книги всегда на своих полках, и пыли собирается меньше, чем в открытом месте.

  • 2

    Полка в виде географической карты

    Полка для книг в виде карты задумка необычная. Такая полка не займет места в комнате, а стена не будет пустовать.

  • 3

    Эта полка подойдет для детской

    Такая полка будет гармонично смотреться в детской и не займет много места. Круглая и высокая полка очень удобна в использовании детям, т. к. она вращается. Не надо будет её обходить. Просто стойте на одном месте и крутите её.

  • 4

    Уголок для чтения

    Такое местечко очень легко смастерить. Сделайте полку для книг полностью вокруг окна, а подоконник оборудуйте в качестве места для чтения. Повесьте лампу и в любое время дня и ночи вы сможете сбежать от суеты.

  • 5

    Полка в форме буквы

    Именная полка будет интересна для каждого ребенка, а главное уникальна. Её можно покрасить в любой цвет, а книги расставить в любом порядке.

  • 6

    Кресло с полками

    Кресло с полками — очень удобная вещь. Ведь не понадобится идти в другую комнату за книгой, а после прочтения ее легко положить на место. Такое кресло сэкономит ваше пространство в квартире для шкафа с книгами. Ну, уж для такого кресла местечко всегда найдется.

  • 7

    Книжная полка в виде дерева

    Такую полку в форме дерева вы сможете сделать в любой удобной для вас комнате в доме и совсем не обязательно в зале. Такое дерево-полка может замечательно украсить интерьер в вашей спальне.

  • 8

    Телефонная будка-шкаф

    В настоящее время совсем необязательно придерживаться старых традиций, когда книги находились в шкафу мебельной стенки. Пора обновлять интерьер и чем оригинальнее, тем лучше! Сделайте шкаф в виде телефонной будки. В двух открывающихся дверцам можно также хранить книги.

  • 9

    Настенная книжная полка в виде цветка

    Эта необычная идея для гостиной комнаты. Выделите одну стену для полок и оформите полки в виде цветка. Тогда в гостиной не понадобятся картины. Настенная полка-цветок будет отличной изюминкой для вашей гостиной.

  • 10

    Полка из старой лестницы

    Оригинальная идея для создания полки для книг. Совсем не понадобится тратиться на материалы. Возьмите старую и ненужную лестницу, распилите ее пополам и прикрепите к стене.

  • 11

    Полка для книг из поддона

    Такая полка не займет много места в вашем доме, а главное, что она экономная. Вам стоит всего лишь покрасить поддон в нужный цвет и прикрутить его к стене.

  • 12

    Полка со стволом дерева в качестве основы

    Такой дизайн полки для библиотеки подойдет больше для дома. Создайте сами уютный уголок для чтения и хранения любимых книг. В угол поставьте ствол дерева и прикрепите к нему полки. Так у вас получится интересная и без всякого труда уникальная полка.

  • 13

    Полки для книг из труб

    Трубы, которые остались от старого отопления в доме, вы можете использовать как полки для книг.

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Все по теме:

Литература, Интерьер, Дом и сад, Книжные полки, Полки для книг.

Автор:

Телеграф
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