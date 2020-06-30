Серьезные ошибки, которые многие допускают при обустройстве жилья (Фото)

1 Ошибка: оставлять столешницы пустыми Попытка прятать все в шкафы. Даже если вы перфекционист до мозга костей, у вас не получится постоянно прятать все в шкафы, да и не стоит этого делать. В стремлении к порядку нет ничего плохого, но прятать по шкафам вещи, которыми вы пользуетесь по несколько раз в день, глупо. Такую пустоту логично видеть на снимков из рекламного буклета мебельного магазина. Поэтому рекомендуем внести в свой интерьер нотки комфорта и беспорядка: чашки у кофеварки, блендер, несколько разделочных досок, сковородка на плите и так далее.

2 Ошибка: хранить все в коробках По мнению Novate.ru, декоративные коробки для хранения выглядят довольно привлекательно, если не переборщить. Иногда рационалисты и любители порядка слишком увлекаются симпатичными коробочками, в которых не скапливается пыль, и превращают свой дом в склад. Специалисты рекомендуют чередовать коробки с вещами, стоящими в открытом доступе. В противном случае вы получите монотонный и унылый интерьер, который со временем начнет раздражать.

3 Ошибка: хранить все бумаги Копить все «важные» бумаги. Папка со счетами, полка для газет и журналов, кусок стола, на котором хранятся чеки и записки… Если не разбирать эти завалы, есть риск, что, в один прекрасный день, бумажный мусор захватит всю квартиру. Чтобы этого не произошло, не забывайте раз в три месяца проводить ревизию «документов», несмотря на то, что по правилам счета за коммуналку следует хранить несколько лет. Если вы волнуетесь, можете взять за правило фотографировать их. Что касается газет и журналов, их стоит утилизировать сразу после прочтения.

4 Ошибка: интерьер с обложки Пытаться реализовать интерьер с обложки. Интерьер с обложки — это фикция. Да, дизайнеры смогут перенести картинку из журнала в реальность, но такой вы увидите свою квартиру только раз. Дело в том, что люди не роботы, они создают беспорядок, портят вещи и пачкают мебель. Месяц-два и содержимое симпатичных коробок будет разбросано на полках, плед, который должен небрежно свисать с дивана, будет валяться скомканным на кровати, а на белоснежном ковре появятся пятна. Не стоит уперто пытаться сохранить «картинку», вы скорее, заработаете невроз, чем создадите идеальный интерьер.

5 Ошибка: хранить ненужное Хранением ненужных вещей, грешат почти все. Жилища многих людей просто ломятся от старого хлама. Это плохо не только для интерьера, но и для психики. Соберите всю волю в кулак и выбросьте все, чем не пользовались в течение года. Да, есть вероятность, что после такой «разгрузки» вам резко пригодятся некоторые вещи, но это будет стимулом купить что-то новое. Ну, а освободившийся балкон можно, наконец, превратить в уютный уголок для отдыха, полки в шкафу — заполнить новыми вещами, а шкафчики на кухне со временем заполнятся сами по себе.

6 Ошибка: слепо идти за трендами Подгонять интерьер под тренды. Никогда не «подгоняйте» интерьер под модные тренды. Сегодня тенденции одни, завтра — совсем другие. Что вы будете делать, когда модный цвет станет антитрендом, а вы внезапно обнаружите, что вы его и не любили-то никогда. По мнению Novate.ru, в вопросах ремонта, стоит учитывать только размеры своего жилья и собственные предпочтения. Ну, а если не можете отказаться от модных штучек, подберите несколько безделушек или текстиль в духе современных тенденций.