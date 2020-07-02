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Почему у растений на грядке скручиваются листья и что с этим нужно делать

Почему у растений на грядке скручиваются листья и что с этим нужно делать
Обновлено 06:30 Сегодня Телеграф moyadacha.temaretik.com Фото: pinterest.com
Листья ваших зеленых питомцев сворачиваются трубочкой? Мы поможем определить причину недуга и подскажем, чем обработать растения от скручивания листьев.
  • 1

    Причины скручивания листьев растений

    У каждой культуры может быть своя причина появления этого недуга, но при этом существует и ряд общих, характерных для всех растений.

    Нарушение режима полива

    Листья нередко скручиваются, когда в почве застаивается влага. Это особенно актуально для засухоустойчивых культур. У влаголюбивых растений листья увядают, наоборот, на сухом грунте. А некоторые капризные культуры не любят ни засухи, ни высокой влажности.

    Так, если листочки помидоров скручиваются вдоль центральной жилки, образуя "лодочку", значит, растениям не хватает влаги. Но чересчур обильный полив может усугубить ситуацию. Поэтому почву нужно увлажнять постепенно, а после полива обязательно прорыхлить и замульчировать сухой травой.

    Что делать?

    Восстановите правильный режим полива и регулярно рыхлите почву вокруг растений. Учитывайте предпочтения каждой культуры. Во время засухи растения рекомендуется притенять.

    Для снятия стресса листья растений опрыскайте мочевиной (из расчета 2 ст.л. на 10 л воды), а спустя 1-2 дня – розовым раствором марганцовки.

  • 2

    Неподходящие удобрения

    Если на протяжении всего сезона вы проводите подкормки одними и теми же удобрениями, растениям может не хватать элементов, которых нет в составе препарата. Поэтому нужно чередовать удобрения и вносить как органические, так и минеральные.

    Чаще всего листья скручиваются, когда им не хватает молибдена, марганца, магния, калия, серы, азота, меди, бора или цинка.

    Однако листья могут сворачиваться в трубочку и из-за передозировки калием, цинком азотом и другими элементами, поэтому при внесении удобрений нужно четко следовать инструкции и не превышать норму.

    Что делать?

    Используйте специальное удобрение для конкретной культуры и внимательно читайте инструкцию. Опрыскайте растения любым антистрессовым препаратом (например, Эпином-Экстра или Цирконом).

  • 3

    Болезни и вредители

    Скручивание листьев могут спровоцировать вредители, обитающие в почве: проволочники, личинки майского жука, скосарей (хоботников) и других насекомых. Они повреждают корневую систему, и это негативно сказывается на состоянии листьев. А еще многие виды растений страдают от паутинного клеща и тли: листья сначала скручиваются, желтеют, а потом высыхают и опадают.

    Гусеницы бабочек (совки, белокрылки) подгрызают растения, в результате чего зеленый организм истощается, листья скручиваются и усыхают.

    Бактерии, вирусы и грибки тоже могут стать причиной скручивания листьев у растений. Так, например, у томатов бактериальный рак проявляется скручиванием нижних листьев. Какое-то время спустя они буреют, усыхают и опадают. Также сворачивание листьев может быть симптомом фузариозного увядания, вирусов табачной или огуречной мозаики, вертициллеза, мучнистой росы.

    Что делать?

    С насекомыми помогут справиться инсектициды. От паутинного клеща обработайте растения Фитовермом (по инструкции). В борьбе с бабочками помогают клеевые ловушки. Также полезно привлекать на участок пернатых.

    Больные растения удалите, чтобы патогенные организмы не перекочевали на здоровые экземпляры. Затем обработайте посадки любым фунгицидом (например, раствором хлорокиси меди – 40 г препарата на 1 л воды).

  • 4

    Почему скручиваются листья у комнатных цветов и рассады?

    Домашние растения, которые стоят на подоконнике, а также выращиваемая там рассада нередко испытывают термический шок. Причина заключается в большой разнице температуры в комнате и у окна: зимой стекло холодное, а летом сильно нагревается солнечными лучами.

    Кроме того, нередко причиной деформирования листьев является сухой воздух.

    Что делать?

    Отодвиньте растение как можно дальше от оконного стекла, чтобы листья не касались его. Если цветы и сеянцы выглядят поникшими, опрыскайте их раствором Циркона или Эпина-Экстра.

    Чтобы повысить влажность воздуха, во время отопительного сезона прикрывайте батареи мокрым полотенцем, листья растений ежедневно опрыскивайте чистой и отстоявшейся водой комнатной температуры. Если на подоконнике хватает места, поставьте между цветочными горшками емкость с холодной водой.

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Растения, Дом и сад, Сад и огород.

Автор:

Телеграф
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