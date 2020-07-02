Гениальные идеи интерьерного декора (Фото)

1 Акцентная стена Цветные кружочки самоклеящейся бумаги можно использовать для декора однотонной стены санузла. Такие нехитрые манипуляции позволят быстро и без больших затрат преобразить скучное помещение.

2 Яркий акцент Интерьер вашей кухни кажется скучным и безликим? Изменить интерьер, не прибегая к радикальным мерам, поможет яркая бумага, наклеенная на цоколь кухонных шкафчиков.

3 Новая столешница Самоклеящаяся пленка с эффектом мрамора позволит обновить и облагородить внешний вид старой потрепанной столешницы шкафчика в ванной.

4 Защитная пленка Самоклеящаяся пленка с ярким принтом поможет украсить полки холодильника и защитить их от жира, пятен и прочих загрязнений.

5 Фасад бытовой техники Используйте самоклеящуюся пленку, чтобы придать старой бытовой технике новый современный вид.

6 Стекла Преобразить стеклянные части кухонных шкафчиков или входных дверей можно с помощью витражной или матовой самоклеящейся пленки.

7 Декор стен Украсить темные однотонные стены можно с помощью широких полосок самоклеящейся бумаги. Такой прием позволит кардинально поменять динамику пространство, не прибегая к большим тратам.

8 Кафель Самоклеящуюся пленку можно использовать даже для декора керамической плитки. Конечно, она не подойдет для преображения кафеля в ванной, но может быть использована для украшения кухонного фартука.

9 Новая стена Самоклеящаяся пленка, стилизованная под дерево, поможет выделить одну из стен комнаты или ее фрагмент, а также скрыть существующие дефекты старой отделки и освежить интерьер.

10 Апгрейд холодильника Холодильник, едва ли, можно назвать стильной деталью обстановки, но с помощью грамотно подобранной самоклеящейся пленки его можно превратить в самую настоящую изюминку кухни.

11 Потолок С помощью широких золотистых полосок самоклеящейся бумаги можно здорово преобразить скучный однотонный потолок и кардинально изменить динамику всего пространства.

12 Доска для заметок С помощью грифельных наклеек можно не только преобразить фасад холодильника, но и обзавестись удобным местом для заметок и творчества.

13 «Мраморный» стол Обеденный стол приобретет совершенно новый, благородный вид, если обклеить его столешницу пленкой с эффектом мрамора.

14 Ступеньки Освежить старую потертую лестницу можно с помощью ярких полосок самоклеящейся бумаги, наклеенной на подступенки.

15 Функциональный декор Грифельные наклейки можно использовать для декора стен рабочей зоны. С помощью таких наклеек можно не только оживить и преобразить интерьер, но и обзавестись удобным местом для записей.

16 Яркий стеллаж Яркую самоклеящуюся бумагу с узорами можно использовать для декора внутренних стеной полок и стеллажей.

17 Рамки Остатки самоклеящейся пленки можно использовать для декора рамок для скучных картин и фотографий. Например, рамочки, обклеенные пленкой под мрамор, выглядят очень изысканно и прекрасно впишутся в интерьер современной спальни или гостиной.