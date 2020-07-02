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Гениальные идеи интерьерного декора (Фото)

Гениальные идеи интерьерного декора (Фото)
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pixabay.com
Когда интерьер собственной квартиры или офиса порядком поднадоел, и очень хочется что-то в нём изменить, а финансы поют романсы, самое время поискать бюджетные решения.
  • 1

    Акцентная стена

    Цветные кружочки самоклеящейся бумаги можно использовать для декора однотонной стены санузла. Такие нехитрые манипуляции позволят быстро и без больших затрат преобразить скучное помещение.

  • 2

    Яркий акцент

    Интерьер вашей кухни кажется скучным и безликим? Изменить интерьер, не прибегая к радикальным мерам, поможет яркая бумага, наклеенная на цоколь кухонных шкафчиков.

  • 3

    Новая столешница

    Самоклеящаяся пленка с эффектом мрамора позволит обновить и облагородить внешний вид старой потрепанной столешницы шкафчика в ванной.

  • 4

    Защитная пленка

    Самоклеящаяся пленка с ярким принтом поможет украсить полки холодильника и защитить их от жира, пятен и прочих загрязнений.

  • 5

    Фасад бытовой техники

    Используйте самоклеящуюся пленку, чтобы придать старой бытовой технике новый современный вид.

  • 6

    Стекла

    Преобразить стеклянные части кухонных шкафчиков или входных дверей можно с помощью витражной или матовой самоклеящейся пленки.

  • 7

    Декор стен

    Украсить темные однотонные стены можно с помощью широких полосок самоклеящейся бумаги. Такой прием позволит кардинально поменять динамику пространство, не прибегая к большим тратам.

  • 8

    Кафель

    Самоклеящуюся пленку можно использовать даже для декора керамической плитки. Конечно, она не подойдет для преображения кафеля в ванной, но может быть использована для украшения кухонного фартука.

  • 9

    Новая стена

    Самоклеящаяся пленка, стилизованная под дерево, поможет выделить одну из стен комнаты или ее фрагмент, а также скрыть существующие дефекты старой отделки и освежить интерьер.

  • 10

    Апгрейд холодильника

    Холодильник, едва ли, можно назвать стильной деталью обстановки, но с помощью грамотно подобранной самоклеящейся пленки его можно превратить в самую настоящую изюминку кухни.

  • 11

    Потолок

    С помощью широких золотистых полосок самоклеящейся бумаги можно здорово преобразить скучный однотонный потолок и кардинально изменить динамику всего пространства.

  • 12

    Доска для заметок

    С помощью грифельных наклеек можно не только преобразить фасад холодильника, но и обзавестись удобным местом для заметок и творчества.

  • 13

    «Мраморный» стол

    Обеденный стол приобретет совершенно новый, благородный вид, если обклеить его столешницу пленкой с эффектом мрамора.

  • 14

    Ступеньки

    Освежить старую потертую лестницу можно с помощью ярких полосок самоклеящейся бумаги, наклеенной на подступенки.

  • 15

    Функциональный декор

    Грифельные наклейки можно использовать для декора стен рабочей зоны. С помощью таких наклеек можно не только оживить и преобразить интерьер, но и обзавестись удобным местом для записей.

  • 16

    Яркий стеллаж

    Яркую самоклеящуюся бумагу с узорами можно использовать для декора внутренних стеной полок и стеллажей.

  • 17

    Рамки

    Остатки самоклеящейся пленки можно использовать для декора рамок для скучных картин и фотографий. Например, рамочки, обклеенные пленкой под мрамор, выглядят очень изысканно и прекрасно впишутся в интерьер современной спальни или гостиной.

  • 18

    Дизайнерский стол

    Не спешите выбрасывать старый стол. Реанимировать его поможет аккуратная оклейка его деталей яркой самоклеящейся пленкой.

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Интерьер, Стиль, Дизайн, Дом и сад.

Автор:

Телеграф
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