Гениальные идеи интерьерного декора (Фото)

Акцентная стена
Цветные кружочки самоклеящейся бумаги можно использовать для декора однотонной стены санузла. Такие нехитрые манипуляции позволят быстро и без больших затрат преобразить скучное помещение.
Яркий акцент
Интерьер вашей кухни кажется скучным и безликим? Изменить интерьер, не прибегая к радикальным мерам, поможет яркая бумага, наклеенная на цоколь кухонных шкафчиков.
Новая столешница
Самоклеящаяся пленка с эффектом мрамора позволит обновить и облагородить внешний вид старой потрепанной столешницы шкафчика в ванной.
Защитная пленка
Самоклеящаяся пленка с ярким принтом поможет украсить полки холодильника и защитить их от жира, пятен и прочих загрязнений.
Фасад бытовой техники
Используйте самоклеящуюся пленку, чтобы придать старой бытовой технике новый современный вид.
Стекла
Преобразить стеклянные части кухонных шкафчиков или входных дверей можно с помощью витражной или матовой самоклеящейся пленки.
Декор стен
Украсить темные однотонные стены можно с помощью широких полосок самоклеящейся бумаги. Такой прием позволит кардинально поменять динамику пространство, не прибегая к большим тратам.
Кафель
Самоклеящуюся пленку можно использовать даже для декора керамической плитки. Конечно, она не подойдет для преображения кафеля в ванной, но может быть использована для украшения кухонного фартука.
Новая стена
Самоклеящаяся пленка, стилизованная под дерево, поможет выделить одну из стен комнаты или ее фрагмент, а также скрыть существующие дефекты старой отделки и освежить интерьер.
Апгрейд холодильника
Холодильник, едва ли, можно назвать стильной деталью обстановки, но с помощью грамотно подобранной самоклеящейся пленки его можно превратить в самую настоящую изюминку кухни.
Потолок
С помощью широких золотистых полосок самоклеящейся бумаги можно здорово преобразить скучный однотонный потолок и кардинально изменить динамику всего пространства.
Доска для заметок
С помощью грифельных наклеек можно не только преобразить фасад холодильника, но и обзавестись удобным местом для заметок и творчества.
«Мраморный» стол
Обеденный стол приобретет совершенно новый, благородный вид, если обклеить его столешницу пленкой с эффектом мрамора.
Ступеньки
Освежить старую потертую лестницу можно с помощью ярких полосок самоклеящейся бумаги, наклеенной на подступенки.
Функциональный декор
Грифельные наклейки можно использовать для декора стен рабочей зоны. С помощью таких наклеек можно не только оживить и преобразить интерьер, но и обзавестись удобным местом для записей.
Яркий стеллаж
Яркую самоклеящуюся бумагу с узорами можно использовать для декора внутренних стеной полок и стеллажей.
Рамки
Остатки самоклеящейся пленки можно использовать для декора рамок для скучных картин и фотографий. Например, рамочки, обклеенные пленкой под мрамор, выглядят очень изысканно и прекрасно впишутся в интерьер современной спальни или гостиной.
Дизайнерский стол
Не спешите выбрасывать старый стол. Реанимировать его поможет аккуратная оклейка его деталей яркой самоклеящейся пленкой.