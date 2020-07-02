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Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем

Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем
20:35 Сегодня Телеграф

Обустройство малогабаритной квартиры требует жертв. Самой большой из них является время. Поиск функциональных предметов меблировки, которые поместятся в отведенное для них место и не сделают комнату визуально загроможденной или заставленной — задача не из простых. Особенно если речь идет о приобретении таких габаритных конструкций, как шкафы. При грамотной организации систем хранения помещение можно сделать визуально просторнее, светлее, подчеркнуть стилистическое оформление. В этом поможет шкаф-купе. Как выбрать модель для маленькой спальни? Почему такие системы будут идеальным вариантом? Об этом — далее.

4 главных плюса

Шкаф-купе — прекрасный вариант для спальни любого размера, независимо от стилистического и цветового оформления комнаты, и идеальное решение для малогабаритной комнаты. Купейная система открывания дверей позволяет экономить свободное пространство и разместить конструкцию в любой части помещения.

Основные преимущества конструкции:

· вместительность;

· удобство раздвижных дверей;

· функциональность;

· разнообразие моделей в разных цветах, размерах, стиля для любого интерьерного решения.

Вы можете купить шкаф-купе по индивидуальному замеру. Понравившуюся модель можно “подогнать” под конкретного клиента, с учетом размеров стенок, цвета фасадов. 

Выбор шкафа-купе в спальню: важные критерии

В поиске идеальной модели для малогабаритной комнаты рекомендуется отдавать предпочтение функциональным и вместительным, но компактным моделям. Такие варианты позволят разместить большое количество веще          й, отказаться от дополнительных систем хранения. Главное — они не будут занимать львиную долю пространства.

Функциональность конструкции определяется ее наполнением. Покупая шкаф-купе на заказ, продумайте количество и глубину полок, ящиков, других элементов, которые будут полезны и позволят удобно хранить предметы гардероба, аксессуары, обувь.

В маленькой комнате на счету каждый сантиметр. Постарайтесь использовать всю доступную высоту. Верхние полки и антресоль подойдут для хранения сезонных вещей, элементов гардероба, которые редко необходимы в повседневной жизни, а также для чемоданов и сумок.

Выбирайте конструкции светлых оттенков. Они делают комнату визуально больше. Большой плюс — зеркальный фасад. Он не только повышает функциональность системы хранения, но и зрительно делает помещение просторнее. Зеркальные поверхности — один из самых эффективных инструментов изменения геометрии комнаты и расширения ее границ.

«Дубок»: для воплощения идей нет границ

Где найти шкаф-купе, который станет отражением идей и требований, сможет органично вписаться в интерьер комнаты и ее компактные размеры? Такие конструкции вы можете купить в компании «Дубок». На ее сайте представлен выбор систем хранения, которые позволят рационально использовать пространство в комнате, обеспечить достаточное количество мест для размещения вещей.

Каждый представленный вариант — отражение функциональности и эргономичности, о которых позаботились производители элементов меблировки. Вы можете выбрать модель из каталога или заказать конструкцию по индивидуальным параметрам. Любые требования и пожелания будут учтены и воплощены с точностью до деталей.

Компания предлагает выгодные условия сотрудничества для каждого клиента. Действуют: доставка по стране, короткие сроки выполнения заказа, услуги сборки, возможность поэтапной оплаты, гарантии. В интернет-магазине «Дубок» всегда найдется решение, которое будет соответствовать всем требованиям и пожеланиям.

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Все по теме:

Дизайн, Спальня, Шкаф-купе.

Автор:

Телеграф
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