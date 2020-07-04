Ковер в современном интерьере: нюансы выбора (Фото)

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Килим

Килим — это гладкий ковер естественных цветов с геометрическим узором, который создают вручную на станке. Эти ковры теплых оттенков производятся в основном в Турции, однако встречаются и на территории от Балкан до Пакистана.

Килим легко отличить от персидского ковра по гладкому ворсу, благодаря которому его удобно использовать в проходных комнатах — например, в гостиной или столовой.

Старые потертые и истрепанные ковры-килимы можно спасти, использовав в новом качестве: например, сделав из них обивку для мебели или подушек.