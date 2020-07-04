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Ковер в современном интерьере: нюансы выбора (Фото)

Ковер в современном интерьере: нюансы выбора (Фото)
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pinterest.com
Если вы ищете новый ковер, посмотрите наш небольшой гид по четырем самым популярным у декораторов типам.
  • 1

    Килим

    Килим — это гладкий ковер естественных цветов с геометрическим узором, который создают вручную на станке. Эти ковры теплых оттенков производятся в основном в Турции, однако встречаются и на территории от Балкан до Пакистана.

    Килим легко отличить от персидского ковра по гладкому ворсу, благодаря которому его удобно использовать в проходных комнатах — например, в гостиной или столовой.

    Старые потертые и истрепанные ковры-килимы можно спасти, использовав в новом качестве: например, сделав из них обивку для мебели или подушек. 

  • 2

    Флокати

    Ковры флокати производятся в Греции и ткутся из чистой шерсти (в том числе и обратная сторона ковра). Они отличаются длинным пушистым ворсом и натуральным цветом, похожим на овечью шерсть, из которой он сделан. Сегодня флокати красят и ткут из синтетических материалов. Благодаря своей мягкости они идеально подходят для спальни.

  • 3

    Бени уран

    Бени уран — ковры ручной работы, которые традиционно производит одноименная народность, проживающая среди Атлаcских гор в Марокко. Это мягкие, легкие ковры с глубоким ворсом и геометрическими или абстрактными узорами коричневого или серого цвета на светлом фоне. Каждый ковер ручной работы уникален за счет зачастую нестандартных форм и оттенков.

    С течением времени бени уран стали очень популярны, и сегодня можно найти такие ковры как из чистой шерсти, так и из синтетических материалов у многих производителей.

  • 4

    Бушруит

    Ковры бушруит похожи на бени уран, но куда ярче. Такие вручную шьют берберы Северной Африки, мастерски соединяя цветные лоскуты из ткани или шерсти.

    В бушруитах столько цвета и узоров, что даже небольшой коврик будет выделяться в любом интерьере.

  • 5

    Шпаргалка

    Килим: плоский ковер естественных цветов с геометрическими узорами.Флокати: пушистый ковер естественного кремового цвета с длинным ворсом, который производится из овечьей шерсти в Греции.Бени уран: ковер с длинным ворсом с коричневыми и серыми геометрическими узорами на светлом фоне. Производится в Марокко.Бушруит: лохматый ковер из Северной Африки, сделанный из ярких лоскутов ткани или шерсти.

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Все по теме:

Интерьер, Стиль, Ковер, Дом и сад, Дизайн квартиры, Современный интерьер.

Автор:

Телеграф
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