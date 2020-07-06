Добавят свежести интерьеру: 15 способов озеленения квартиры

Горшечные цветы не только оживляют интерьер, но и очищают воздух в помещении, потому-то мини-сады так актуальны дома и в офисе. И придать им некую элегантность можно, проявив немного фантазии, как авторы этих 15 шедевров.