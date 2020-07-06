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Добавят свежести интерьеру: 15 способов озеленения квартиры

Добавят свежести интерьеру: 15 способов озеленения квартиры
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com
Горшечные цветы не только оживляют интерьер, но и очищают воздух в помещении, потому-то мини-сады так актуальны дома и в офисе. И придать им некую элегантность можно, проявив немного фантазии, как авторы этих 15 шедевров.

Цветущий стол

Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.

Стеклянная ваза

Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.

Полезное панно

Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.

Висящее кашпо

Небольние горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.

Цветочные декорации

Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.

Деревянное панно

Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.

Аленький цветочек

Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.

Горизонтальные растения

Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.

Весенний стол

Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.

Настольная лампа

Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.

Висящие миниатюры

Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.

Книга с растением

Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.

Забавные фигурки

Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.

Волшебные шкатулки

Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.

Зеленая стена

Красивый вьющийся цветок, растущий в специальной раме, которая крепится к стене.

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Все по теме:

Квартира, Дом, Растения, Вазон.

Автор:

Телеграф
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