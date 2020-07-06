Ошибки в интерьере, которые недопустимы на маленькой кухне (Фото)

1 Промежуток между потолком и гарнитуром Одна из самых распространенных ошибок в интерьере кухни - покупка гарнитура, который не доходит до потолка. Чаще всего такой промах совершают люди, которые делают ремонт своими силами. Покупая такую мебель, они руководствуются тем, что к шкафчикам под потолком трудно добираться, и отчасти они правы. Но, оставляя пустым это пространство, вы освобождаете место для жира, пыли и грязи, а еще визуально срезаете высоту помещения. Куда лучше отдать предпочтение шкафчикам до самого потолка. В них можно хранить вещи, которыми редко пользуетесь и предотвратите появление грязи на верхних шкафчиках.

2 Открытое хранение Еще одна ошибка, которая вносит в интерьер хаос - хранение вещей и бытовой технике на рабочей поверхности в открытом виде. Во-первых, это мешает во время готовки. Во-вторых, вещи, стоящие на виду быстро, обрастают пылью и жиром, что не слишком опрятно и приятно. Планировать основные предметы быта, дизайнеры рекомендуют еще на этапе ремонта. Тогда вы сможете оборудовать для них удобные шкафчики с подъемными дверцами, что позволит иметь все необходимое под рукой, но не на виду.

3 Открытые полки Еще одна большая ошибка, которую совершают неопытные дизайнеры интерьера, - большое количество открытых полок на кухне. Да, несомненно, открытые системы выглядят весьма привлекательно, а вещи на них воспринимаются, как предметы декора. Однако открытые полки совершенно не годятся для хранения предметов, которыми вы не пользуетесь каждый день. На семейной кухне, где постоянно что-то жарят и варят, лучше отдать предпочтение шкафам закрытого типа. Если очень хочется полочку, сделайте одну-две для чашек и специй.

4 Больше двух оттенков На первый взгляд эти интерьеры похожи и выглядят достаточно стильно. Но, если присмотреться на фото слева, кухня, в которой присутствует целых три оттенка, плюс теплый свет, который отдает желтизной, из-за этого получается несуразица, в интерьере отсутствует гармония. А вот на том снимке, что справа, прослеживается четкая структура, и сочетание черного и белого выглядит весьма гармонично. Отсюда вывод: не стоит сочетать больше 2-х цветов в интерьере маленькой кухни и больше 3-х, если речь идет о большом пространстве.

5 Стационарная техника Стационарная плита с духовкой, отдельно стоящая посудомоечная машина - это пережитки прошлого. Покупать такие предметы быта сейчас пустая трата денег. Если уж затеяли современный ремонт, выбирайте встроенные модели. Они не намного дороже, зато экономят много места и имеют стильный современный дизайн.

6 Открытая вытяжка Прошли те времена, когда вытяжка была предметом гордости. Сейчас это просто важный атрибут комфорта, который не нужно выпячивать и демонстрировать. Да и неуместно это на маленькой кухне. Лучше всего остановиться на компактной, но мощной вытяжке, встроенной в гарнитур.