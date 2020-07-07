Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина
В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина
В симферопольском аэропорту аварийно приземлился российский лайнер
В симферопольском аэропорту аварийно приземлился российский лайнер
Месси ждет сокращение зарплаты
Месси ждет сокращение зарплаты
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июля

Дизайнерские предметы для создания уюта в доме (Фото)

Дизайнерские предметы для создания уюта в доме (Фото)
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pinterest.com
Сделать свой дом особенным довольно просто, достаточно приобрести аксессуар, или элемент декора, который отвечает внутреннему состоянию, настроению, или даже профессии владельца.
  • 1

    Настольная лампа

    Настольная лампа-фонарик, которая здорово выручит во время внезапных отключения электричества.

  • 2

    Чехлы для посуды

    Вязаные чехлы для чашек и заварника, которые надолго сохранят тепло напитков и не дадут обжечься.

  • 3

    Уникальная ваза

    Ваза в виде человеческой головы с отверстиями для цветов.

  • 4

    Цветочные горшки

    Горшки для комнатных растений с забавными индикаторами, которые будут напоминать о поливе.

  • 5

    Аппетитная люстра

    Милые люстры в виде вишен, которые будут круглый год напоминать о лете.

  • 6

    Крючки для одежды

    Металлические крючки для одежды в виде сюрикенов для фанатов ниндзя.

  • 7

    Кошачьи кровати

    Полки, оборудованные под кошачьи кровати.

  • 8

    Яркий пуф

    Пуфик, который состоит из мягких палочек, которые складываются в разные картинки.

  • 9

    Большие подушки

    Оригинальный набор подушек в виде блинов, которые можно скручивать и складывать как угодно.

  • 10

    Вязанный коврик

    Оригинальный коврик, стилизованный под спил дерева, который можно сделать своими руками.

  • 11

    Прищепки для белья

    Фантастические прищепки, украшенные фигурками цирковых артистов.

  • 12

    Кровать

    Необычная кровать «Тоторо».

  • 13

    Стул

    Оригинальный стул с ручками, на который невозможно не присесть.

  • 14

    Кресло-качалка

    Двухместное кресло-качалка для романтических посиделок.

  • 15

    Кресло-кокон

    Комфортабельное кресло со встроенным спальным мешком, которое согреет даже в самый холодный день.

  • 16

    Настольные часы

    Часы в виде книг для людей, которые любят все оригинальное и необычное.

  • 17

    Комнатные тапочки

    USB-тапочки с подогревом для холодных зимних вечеров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интерьер, Уют, Стиль, Дом и сад.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
02 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
05 Продукты, которые мы едим неправильно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МИД рассказали, какие страны открыты для граждан Украины: список
В МИД рассказали, какие страны открыты для граждан Украины: список
Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар
Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар
Covid-19 в Украине: число больных снизилось в 14 областях, карта эпидемии
Covid-19 в Украине: число больных снизилось в 14 областях
День Петра и Февронии 2020: какого числа, история и традиции
День Петра и Февронии 2020: какого числа, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь