Дизайнерские предметы для создания уюта в доме (Фото)

1 Настольная лампа Настольная лампа-фонарик, которая здорово выручит во время внезапных отключения электричества.

2 Чехлы для посуды Вязаные чехлы для чашек и заварника, которые надолго сохранят тепло напитков и не дадут обжечься.

3 Уникальная ваза Ваза в виде человеческой головы с отверстиями для цветов.

4 Цветочные горшки Горшки для комнатных растений с забавными индикаторами, которые будут напоминать о поливе.

5 Аппетитная люстра Милые люстры в виде вишен, которые будут круглый год напоминать о лете.

6 Крючки для одежды Металлические крючки для одежды в виде сюрикенов для фанатов ниндзя.

7 Кошачьи кровати Полки, оборудованные под кошачьи кровати.

8 Яркий пуф Пуфик, который состоит из мягких палочек, которые складываются в разные картинки.

9 Большие подушки Оригинальный набор подушек в виде блинов, которые можно скручивать и складывать как угодно.

10 Вязанный коврик Оригинальный коврик, стилизованный под спил дерева, который можно сделать своими руками.

11 Прищепки для белья Фантастические прищепки, украшенные фигурками цирковых артистов.

12 Кровать Необычная кровать «Тоторо».

13 Стул Оригинальный стул с ручками, на который невозможно не присесть.

14 Кресло-качалка Двухместное кресло-качалка для романтических посиделок.

15 Кресло-кокон Комфортабельное кресло со встроенным спальным мешком, которое согреет даже в самый холодный день.

16 Настольные часы Часы в виде книг для людей, которые любят все оригинальное и необычное.