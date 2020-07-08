Ну не выбрасывать же: дарим вторую жизнь картонным коробкам

Хранение мелочей
Хранение вещей можно сделать не только делом практичным, но и красивым. Например, с помощью самых разных корзинок: для ванной, детских вещей, гостиной или стойки для кофе.
Детский домик
Дети любят строить шалаши и домики, почему бы не отдать на волю детской фантазии картонные коробки? А еще веселее делать это всем вместе.
Разграничители для вещей
Чтобы на полках и в ящиках шкафа всегда был порядок, можно сделать картонные разграничители.
Держатель для журналов
Если у вас много журналов, книг или документов, их может быть удобнее хранить в специальных подставках.
Проектор для смартфона
Надоело показывать фото или смотреть сериал на маленьком экране? Попробуйте сделать проектор для смартфона из обычной коробки и лупы — это быстро и легко.
Корзина для вещей
Когда свитер вы уже не носите, но и выбрасывать жалко, попробуйте дать ему вторую жизнь.
Детская плита
Картонные коробки хороши для детских игр: из них можно построить почти все что угодно, например, такую плиту.
Гамак для кота
Не будем забывать и про братьев наших меньших! Ваш кот будет рад такому гамаку.
Панно
Коробки могут сделать ваш дом не только удобнее, но и красивее, например, с помощью такого панно. Кстати, почему бы не использовать его в качестве полок?
Подставка для обуви
Такая подставка из треугольных деталей быстро решает проблему разбросанной обуви, да к тому же и смотрится неплохо.
Органайзер для ниток
Хранить швейные принадлежности в таком органайзере гораздо удобнее, чем в обычной коробке.
Декоративный светильник
С помощью картонной коробки можно сделать такой необычный декор или ночной светильник.
Складной игрушечный домик
Складной домик для детских игр — хорошее решение для небольших комнат.
Искусственный камин
Такой декоративный камин из коробок может служить и украшением, и экраном для батареи. Его внешний вид можно менять как угодно, например, выбрать осеннюю или новогоднюю тематику.