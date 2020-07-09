Очумелые ручки: как превратить свой дом в конфетку (Фото)

1 Декупаж и другие идеи ремонта мебели своими руками Реставрация старых комодов и буфетов является, пожалуй, одним из главных трендов нашего времени. Многие предметы мебели со временем выходят из строя: у столов и стульев расшатываются корпуса, мягкая мебель продавливается и требует новой «начинки». А вот комоды и буфеты могут стоять себе долгие годы и надоедать вам своим устаревшим видом. Домашние рукодельцы и мастера декупажа не только нашли способ обновить дизайн старой мебели, но и возвели моду на применение винтажных «бабушкиных» комодов в интерьере.

2 Реставрация старого комода с заменой ручек и ручной росписью

3 Покраска и отделка старой тумбы с металлическими кнопками

4 В результате мебель приобрела оригинальный эффект декора в марокканском стиле. Просто, как всё гениальное

5 Кстати, таким способом можно создавать и более изысканные вещи для дома

6 Декупаж и роспись поразительно преображают старые мебельные фасады, но далеко не у каждого человека хватит времени и терпения для этого кропотливого дела. Поэтому лучшие идеи для дома своими руками также включат в себя переделку мебели с помощью клейкой ленты под мрамор, золото и другие необычные покрытия. Минимум усилий — и самый заурядный предмет мебели превратится в главное украшение вашего интерьера.

7 Красивые вещи для дома своими руками: ковры Пожалуй, самое приятное в создании вещей для дома своими руками, это когда кто-нибудь из гостей спрашивает: где же вы приобрели такую красоту? Стильный коврик с принтом зебры (или другим мотивом на ваш выбор) непременно заслужит такой комплимент. И не единожды.

8 Далее вам предстоит удивиться тому, как просто его можно сделать своими руками. Ткань может быть любой. Главное, чтобы она была не слишком требовательной в уходе: не боялась влаги и легко очищалась. В данной случае мастер выбрал ткань винил. Она достаточно тяжелая и прочная, чтобы выглядеть как истинный ковер. Более того, качество винила в наши дни очень впечатляет и он доступен в широком выборе расцветок и интересных текстур. Все необходимые материалы и инструменты: Обивочная ткань из винила; Ножницы; 2 ручки Krylon или обычная краска для ткани. Порядок действий: Создать трафарет из бумаги. Нарисовать и вырезать контур шкуры зебры, затем сам рисунок на ней. Не стоит переживать по поводу своего художественного таланта — шкура зебры и не должна выглядеть однородной или симметричной. В крайнем случае, узор можно срисовать с картинки в интернете или даже распечатать, чтобы вырезать. Закрепить трафарет на виниловой ткани и обвести контуры полос ручками Krylon (нанести краску аэрозолем или кистью). После этого трафарет можно снять и продолжить раскрашивать области внутри контуров. Дать краске просохнуть, и готово! Для большей уверенности, что узор будет держаться, вы можете «запечатать» ковер путем распыления на него прозрачного покрытия из акриловой аэрозольной краски. Ручки Krylon создают на поверхности ткани потрясающий эффект сусального золота. Кроме того, краска в них быстро высыхает и очень надежно держится. Если вы в своем городе не можете их купить, то используйте обычную краску для тканей или стен. Как следующий герой нашей статьи.

9 Он взял за основу дешевый белый коврик и решил придать ему интересный вид своими руками с помощью узора шеврон. Все, что ему понадобилось — тонкая клейкая лента, ножницы, толстая кисть и латексная краска двух разных оттенков.

10 Наконец, еще один вдохновляющий пример, при котором вместо трафарета используется импровизированный штамп. У мастера был резиновый коврик для ванной, остатки краски для стен (для достижения винтажного эффекта она была немного разбавлена водой), валик и старый шерстяной ковер ИКЕА. Смотрим на фото, что он сумел приготовить из этих ингредиентов.

11 Необычные «мраморные» поделки своими руками (фото) Эффект мрамора сегодня чрезвычайно модный. Но кто бы мог подумать, что его можно достигнуть с помощью обычных лаков для ногтей? И применять не только в маникюре, но и для создания красивого декора для дома своими руками. Что вам понадобится: впитывающие предметы); Минимум 2 лака для ногтей любых оттенков на ваш выбор; Прозрачный лак для ногтей или умная эмаль; Одноразовый пластиковый или другой контейнер; Жидкость для снятия лака; Тонкая клейкая лента; Зубочистки. Порядок действий: Клейкой лентой ограничиваем зону, которую будет окрашивать. Наливаем воду в одноразовый контейнер. Открываем все пузырьки лака для ногтей, кроме прозрачного, и начинаем капать лаком с кисточки в воду, по одному цвету за раз. Слой каждого следующего цвета должен наноситься поверх предыдущего. Возьмите зубочистку и проведите ею несколько полос от центра к краю (смотри фото инструкцию ниже). Действуйте быстро, так как лак начнет затвердевать очень скоро. Погрузите нижнюю часть посуды (ограниченную лентой) в получившийся у вас узор на воде. Дайте ему собраться вокруг со всех сторон объекта, затем осторожно вытащите и оставьте на просушку. Перед тем, как окрашивать следующий предмет удалите зубочисткой остатки лака из воды и повторите предыдущие действия. Когда ваш новый декор полностью просохнет, закрепите мраморный узор с помощью слоя прозрачного лака. Когда и этот слой просохнет, удалите клейкую ленту и очистите случайные пятна лака с помощью жидкости для снятия. Вот еще несколько фото с примерами создания подобного декора для интерьера.

12 Тканые поделки для интерьера: подушки своими руками Яркие диванные подушки и пуфики — легкий способ сменить настроение в интерьере и обновить дизайн гостиной. Если у вас есть швейная машинка, то вам не составит труда смастерить такой интересный декор для дома своими руками. Вот пример на фото: Если же вы не желаете покупать новую ткань или не имеете швейной машинки, то всё равно можете обновить старые подушки, окрасив их в новый цвет или создав узоры с помощью трафарета (по тому же принципу, как это проделывают с коврами — см. инструкцию выше).

13 Приведем вам пример одного очень интересного способа окрашивания ткани, когда в результате она приобретает модный эффект омбре. В данном случае мастер использовал RIT красители для ткани, но вы можете применить любые другие. Чтобы наволочки легче и быстрее впитывали краску их рекомендуется хорошенько смачивать водой. Для достижения эффекта «Ombre» в ёмкость с разведенным красителем окунаем наволочку примерно на 2/3 длины, после чего сразу же вытаскиваем её из жидкости еще на 5 см. Оставляем в таком положении примерно на 5 минут, после чего достаем еще 5 см. И так до конца, пока наволочка полностью не будет вынута из красителя. Результат работы мастера — на фото слева.

14 На фото справа и внизу — еще примеры стильных вещей для дома с эффектом омбре.

15 Изголовье кровати, что можно сделать для дома своими руками Существуют сотни креативных способов украсить спальню с эффектным изголовьем. Здесь же мы приведем вам полезную фото инструкцию по созданию шикарного изголовья в классическом стиле. Перфорированная доска, кусок пенополиуретана, ткань, нитки и пуговицы!

16 Полезные идеи для дома: римские шторы своими руками Красота и функциональность — 2 в одном! Если у вам есть старые жалюзи, то вы можете изготовить их по примеру на фото.