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Популярные идеи для интерьера, которые приносят лишь разочарование (Фото)

Популярные идеи для интерьера, которые приносят лишь разочарование (Фото)
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com
Модная индустрия каждый год предлагает большое количество свежих идей для оформления интерьера, однако минимум из них оказываются не только красивыми, но и практичными в использовании.
  • 1

    Разные стили для комнат

    Бывает, что среди всего многообразия интерьерных стилей ни один не приходится по душе. А бывает и наоборот, когда хочется взять по кусочку от каждого, и воплотить их основные идеи в своем доме. Не поддавайтесь этому желанию, ведь на выходе вы получите не единую гармоничную композицию, а несколько частей разных пазлов. Помните – комнаты должны иметь что-то общее между собой. Если кухня будет оформлена в классическом стиле, гостиная – в стиле лофт, а спальня – в стиле хай-тек, квартира лишится уюта и вскоре начнет раздражать вас.

  • 2

    Детская мебель

    Несмотря на то, что современная детская мебель является очень милой и трогательной, дизайнеры не советуют покупать ее для комнаты своего ребенка. По началу вы придете в восторг от ремонта в детской, ведь, наверняка, сами мечтали о чем-то подобном, будучи малышом. Однако чуть позже осознаете, что такая мебель абсолютно непрактична. Дети растут очень быстро и так же стремительно меняются их вкусы и предпочтения. Комната в морском стиле, которую вы с таким трепетом и любовь оформляли для своего трехлетнего сына, через несколько лет окажется неактуальной, и вам придется заново делать ремонт. Лучше изначально отдать предпочтение более лаконичной, нейтральной мебели и не переживать, что она вскоре перестанет подходить ребенку.

  • 3

    Стеклянные столы

    Зачастую дизайнеры советуют покупать для небольших кухонь не массивные деревянные столы, а стеклянные модели, так как они делают пространство более «легким» и не утяжеляют комнату. И действительно, такие экземпляры смотрятся очень красиво и стильно, однако есть несколько «но»: во-первых, на них видны все брызги, пятна, отпечатки пальцев, поэтому вам придется несколько раз в день тщательно протирать мебель, чтобы она выглядела ухоженной. Во-вторых, при соприкосновении с посудой раздается дикий грохот, а если у вас квартира-студия, то шум будет слышно всем членам семьи. В-третьих, не всем нравится наблюдать через прозрачную столешницу ноги соседа, а если положить на поверхность салфетки из бамбука, например, то смысл в прозрачном столе теряется.

    Совет: Если вам хочется сделать пространство визуально больше и «легче», лучше повесьте зеркало на стену и добавьте в интерьер металлических деталей. Что касается стола, то круглая модель из светлого дерева идеально впишется в обстановку кухни.

  • 4

    Принты на стенах, потолке, полах

    Раньше фотообои, натяжные потолки с рисунком, наличные полы со зрительными иллюзиями, кухонные фартуки с изображением огромных фруктов или овощей были очень популярны. Но со временем, когда дизайн стал отходить в сторону лаконичности и минимализма, крупные принты отошли на второй план. Дело в том, что они удешевляют интерьер, привлекают к себе лишнее внимание и быстро надоедают. Если вы не готовы каждый год делать ремонт, отдайте предпочтение скандинавскому или минималистичному стилю – они более нейтральные.

  • 5

    Соблюдение всех трендов

    Быть в курсе всех модных тенденций и внимательно следить за изменениями в дизайнерской индустрии – это неплохо. Однако здесь очень важно уметь фильтровать все, что вам предлагают дизайнеры, и из всего разнообразия вариантов выбирать только те, которые подходят конкретно для вашей квартиры.

    Давайте проведем аналогию с одеждой: сейчас в моде топы на одно плечо. Но если у вас есть лишние килограммы, вы не станете покупать его, так как знаете, что он будет подчеркивать ваши недостатки.

    То же самое и с интерьером – используйте только те дизайн-хаки, которые сделают вашу квартиру лучше, а не просто станут очередной данью моде. Поймите – тренды меняются со скоростью света, и если пытаться применить их все, то это будет очень накладно и для вашего кошелька, и для ваших нервов.

  • 6

    Неоновая подсветка

    Уют и неоновая подсветка – вещи абсолютно несовместимые. Интерьер с такими «парящими» кроватями, потолками и прочими элементами больше напоминают солярий или ночной клуб, но никак не красивую, комфортную квартиру. Если вам хочется добавить ненавязчивого света, лучше повесьте гирлянды – с ними интерьер становится более оригинальным, интересным и уютным. Например, можно при помощи прищепок прикрепить к гирляндам фотографии и расположить их на стене. Светящиеся фонарики добавят снимкам ощущение невесомости.

  • 7

    Минимум цвета

    Монохромный интерьер – это стильно, но скучно и однообразно. В нем очень просто создать пространство, но если есть какие-то недочеты, они непременно будут бросаться в глаза и портить всю картинку. В такую обстановку очень сложно будет вписать яркие элементы – любая подушка, полка или шторы будут смотреться чужеродно и нарушать гармонию. Также монохром не терпит плохого освещения – приняв решение обойтись одной потолочной люстрой, вы сведете на нет все свои старания. Кроме того, стоит быть готовым к тому, что оформление монохромного интерьера предполагает покупку дорогостоящей мебели и отделочных материалов, поэтому ремонт выйдет недешевым.

    Мы советуем выбирать нейтральные цвета, например, белый, бежевый или серый, а затем дополнять интерьер элементами вашего любимого оттенка. Так вы сможете сделать комнату по-настоящему уютной, а не унылой.

  • 8

    Тотальный бежевый

    Многие люди боятся, что не смогут гармонично объединить несколько цветов в своем интерьере, а потому выбирают в качестве основного оттенка бежевый. И все бы ничего, но он имеет неприятное свойство обезличивать любую комнату, даже если были подобраны качественные и дорогие предметы для ее наполнения. Мы не призываем полностью отказываться от бежевого – его вполне можно использовать в качестве фона, а потом дополнить яркими деталями, которые сделают интерьер более персонализированным и интересным.

  • 9

    Использование балкона как склада

    Закрытый балкон – это настоящая находка для владельцев квартир, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать в качестве кладовки. Разберите весь хлам, который вы до этого хранили на лоджии (банки для консервации, картонные коробки, ненужные книги, спортивный инвентарь) и разделите его на две категории: в первую должны войти те вещи, которыми вы не пользуетесь (их можно раздать знакомым или выбросить), а во вторую – предметы, которые вам пригодятся в будущем (для них нужно будет найти другое место хранения).

    Что касается самого балкона, то на нем можно будет обустроить кабинет (стол + офисное кресло + компьютер), зону отдыха (диван + журнальный столик + пушистый ковер), столовую (обеденная зона), гардеробную (шкаф + полки + тумбы) и так далее. Вы можете оставить лоджию как отдельную комнату, либо снести стену и объединить ее с примыкающим помещением. Если выберете второй вариант, то предназначение балкона определится само собой.

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Интерьер, Стиль, Дом и сад.

Автор:

Телеграф
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