Дачный участок: оригинальное оформление цветников на даче (Фото)

Цветочная клумба в ландшафтном дизайне
Небольшая цветочная клумба, которая станет настоящим украшением вашего загородного участка.
Максимальная естественность
Цветники являются самыми популярными декоративными элементами любого ландшафтного дизайна.
Цветник на дачном участке
Небольшой цветник, который будет не трудно создать своими руками.
Необычный дизайн цветника
Необычный дизайн цветника круглой конфигурации на территории садового участка.
Декоративный цветник с мостиком
Оригинальный декоративный комплекс с мостиком, в котором идеально сочетаются правильно подобранные дизайнером растения.
Цветник в форме автомобиля
Цветник в форме автомобиля станет настоящей изюминкой вашего садового участка.
Цветочная композиция
Цветник свободной конфигурации идеально впишется в любой загородный участок.
Модная тенденция в ландшафтном дизайне
Цветочный ручей из деревянной бочки, который всегда привлечет к себе внимание гостей и соседей.
Клумба, соответствующая стилю сада
Тщательно обдуманный дизайн клумбы, соответствующий стилевому направлению сада.
Цветник, создающий единую систему флоры
Цветник не имеющая четкой геометрической формы, которая формирует единую систему флоры.
Коралловые рифы в дизайне цветника
Цветник, окруженный коралловыми рифами, создание которых под силу лишь опытным садовникам.
Клумба из подручных средств
Клумба, огражденная деревянными перегородками, покрашенными в фиолетовый цвет.
Цветник в морском стиле
Оригинальный цветник в морском стиле созданный для настоящих любителей морской стихии.
Популярный вариант клумбы
Грамотное оформление клумбы необычной формы в ландшафтном дизайне
Обилие многолетних растений
Обилие многолетних сортов растений, сдающее сказочную атмосферу.
Керамическая клумба
Отлично оформленная небольшая клумба на территории садового участка.
Профессиональное оформление цветника
Цветник в котором удачно расположились разные сорта многолетних растений.
Цветники на крыльце
Притягивающая цветовая палитра цветника на крыльце у входа в дом.
Цветник овальной формы
Декоративный цветник, огражденный природными камнями неправильной формы.
Небольшой цветник из ромашек
Цветник из ромашек под окном — одна из самых простых и эффективных идей.