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Дачный участок: оригинальное оформление цветников на даче (Фото)

Дачный участок: оригинальное оформление цветников на даче (Фото)
Обновлено 04:54 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com
Дачный сезон в самом разгаре, а значит следует осветить еще больше разнообразных и замечательных примеров того, как можно организовать цветники на своем участке.
  • 1

    Цветочная клумба в ландшафтном дизайне

    Небольшая цветочная клумба, которая станет настоящим украшением вашего загородного участка.

  • 2

    Максимальная естественность

    Цветники являются самыми популярными декоративными элементами любого ландшафтного дизайна.

  • 3

    Цветник на дачном участке

    Небольшой цветник, который будет не трудно создать своими руками.

  • 4

    Необычный дизайн цветника

    Необычный дизайн цветника круглой конфигурации на территории садового участка.

  • 5

    Декоративный цветник с мостиком

    Оригинальный декоративный комплекс с мостиком, в котором идеально сочетаются правильно подобранные дизайнером растения.

  • 6

    Цветник в форме автомобиля

    Цветник в форме автомобиля станет настоящей изюминкой вашего садового участка.

  • 7

    Цветочная композиция

    Цветник свободной конфигурации идеально впишется в любой загородный участок.

  • 8

    Модная тенденция в ландшафтном дизайне

    Цветочный ручей из деревянной бочки, который всегда привлечет к себе внимание гостей и соседей.

  • 9

    Клумба, соответствующая стилю сада

    Тщательно обдуманный дизайн клумбы, соответствующий стилевому направлению сада.

  • 10

    Цветник, создающий единую систему флоры

    Цветник не имеющая четкой геометрической формы, которая формирует единую систему флоры.

  • 11

    Коралловые рифы в дизайне цветника

    Цветник, окруженный коралловыми рифами, создание которых под силу лишь опытным садовникам.

  • 12

    Клумба из подручных средств

    Клумба, огражденная деревянными перегородками, покрашенными в фиолетовый цвет.

  • 13

    Цветник в морском стиле

    Оригинальный цветник в морском стиле созданный для настоящих любителей морской стихии.

  • 14

    Популярный вариант клумбы

    Грамотное оформление клумбы необычной формы в ландшафтном дизайне

  • 15

    Обилие многолетних растений

    Обилие многолетних сортов растений, сдающее сказочную атмосферу.

  • 16

    Керамическая клумба

    Отлично оформленная небольшая клумба на территории садового участка.

  • 17

    Профессиональное оформление цветника

    Цветник в котором удачно расположились разные сорта многолетних растений.

  • 18

    Цветники на крыльце

    Притягивающая цветовая палитра цветника на крыльце у входа в дом.

  • 19

    Цветник овальной формы

    Декоративный цветник, огражденный природными камнями неправильной формы.

  • 20

    Небольшой цветник из ромашек

    Цветник из ромашек под окном — одна из самых простых и эффективных идей.

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Все по теме:

Интерьер, Дом и сад, Цветник, Оформление цветника.

Автор:

Телеграф
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