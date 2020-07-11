Неприхотливые комнатные растения для самых занятых цветоводов (Фото)

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Алое или столетник

Пожалуй, самое популярное комнатное растение наших мам и бабушек в первую очередь благодаря своим лечебным свойствам. Всем известна его способность справляться с гнойными ранами, заживлять порезы и ожоги. А сок алое прекрасно помогает при насморке. Все виды этого растения – типичные суккуленты, большие любители солнечного света. Они не любят частый полив и отлично подходят тем, кто вынужден большую часть времени проводить вне дома. Место в доме для них подбирают солнечное, на подоконнике или на солнечных верандах, а летом алое можно выносить на открытый воздух. Не стоит пытаться зимой создавать для них искусственное освещение люминесцентными лампами. Это приводит к вытягиванию растения и потере внешнего вида. Лучше держать его в прохладном светлом месте и поливать один раз в месяц. Обильный полив может вызвать загнивание корней растения. Летом алое поливают только после высыхания верхнего слоя почвы в горшке.

Хлорофитум

Это довольно неприхотливое комнатное растение, выращивать которое не сложно даже начинающим любителям комнатного цветоводства. Хлорофитум можно отнести как к солнцелюбивым, так и к теневыносливым растениям. Лучше всего он чувствует себя в светлом или слегка притемненном месте. Яркая окраска пестролистных форм слегка теряется в тени. Это растение легко переносит прямой солнечный свет в течение нескольких часов. Хлорофитум лучше всего поместить на кухне, так как он легко очищает помещение от вредоносных газов.

Драцена

Существует несколько видов этого комнатного растения. Два из них очень простые в уходе. Это – драцена окаймленная и драцена драко. Они выдерживают затененность и не требуют частого полива и опрыскивания. В современных домах и офисах драцены служат декоративным украшением благодаря своему экзотическому виду.

Сансевиерия

Если вам никак не удается вырастить орхидею или апельсиновое дерево, а все ваши попытки заканчиваются полным провалом – не унывайте! Начните с сансевиерии. Это очень красивое комнатное растение семейства Агавовых вполне можно отнести к числу «неистребляемых». Оно переносит тень и солнце, сухой воздух, влажность и прохладу. А еще защищает от скопления вредных веществ, выделяемых линолеумом и синтетикой. На ярком солнце сансевиерия способна даже зацвести, но плохо переносит переувлажнение почвы и низкую температуру. Пересаживать ее не обязательно, но когда она пустит слишком много корней, горшок сам может треснуть. Лучше приобрести сразу два цветка, ведь само по себе это очень красивое и несомненно полезное растение.

Толстянка

Если вы хотите, чтобы в ваш дом пришло процветание и изобилие, а всем вашим начинаниям сопутствовала удача – приобретите домашнее растение под названием толстянка, известным в народе, как денежное дерево. Она не цветет, зато вырастает до огромных размеров, имеет очень красивые листья сочного зеленого оттенка, не требует особого ухода, но не любит переувлажнения и темных углов. Украсит интерьер любого дома или офиса.

Абутилон (комнатный клен)

Еще одно неприхотливое, но очень эффектное комнатное растение. Его крупные цветки имеют колокольчатую форму и бывают различной окраски: белые, розовые, желтые, красные, а листья – похожи на кленовые. Отсюда и такое название. Абутилон переносит сухость и жару в квартире, а горшочек с этим растением можно поставить на подоконник или на некотором расстоянии от него. Поливать их нужно мало – иначе не будут цвести. Растение не требует особого подкармливания: всего-то нужно один раз в три недели обогатить почву жидким удобрением для комнатных растений. Абутилон не только создает приятную атмосферу в доме, но и отлично увлажняет воздух.

Гибискус

Второе название этого растения – китайская роза. Оно представляет собой кустик с огромными и очень красивыми цветками-чашами. У разных сортов этого растения разная окраска цветов. Чаще – это красные цветки, но есть и белые, и розовые, и даже в крапинку. Гибискус цветет круглый год, а это значит, что зимой у вас в квартире будет немножко лета. Этот цветок любит свет и его нужно держать на подоконнике. Также его нужно регулярно поливать и подкармливать зимой. Но красота того стоит.

Фатсия японская

Если в вашем доме не много света, и вы считаете, что условия для комнатных растений совсем неподходящие, смело высаживайте фатсию японскую. Это теневыносливое и стойкое к заболеваниям растение с очень крупными и красивыми листьями, похожими на листья каштана. Оно прекрасно себя чувствует даже вблизи батареи центрального отопления и при этом хорошо увлажняет воздух в комнате, способствует здоровому сну.

«Живые камни»

Это весьма необычные комнатные растения. По внешнему виду они напоминают гальку, и привыкли к спартанским условиям содержания: растут на камнях, а зимой вообще не требуют полива. Очень разные по форме и окраске эти «живые камни» станут отличным украшением вашей комнаты, а весной порадуют необычными цветками.

Герань

Ярким цветением привлекает внимание герань, которую тоже смело можно отнести к неприхотливым домашним растениям. Герань по праву считается символом домашнего уюта, и была привезена в Европу еще в середине XVII века. Сейчас многочисленные сорта цветка поражают воображение разнообразием красок и форм. И если у вас не найдется достаточного времени за более тщательным уходом за ней, герань все равно будет цвести, но не так обильно.

Каланхоэ

Это комнатное растение, как и алое, давно известно, как лекарственное растение, не требующее никакого ухода. В последнее время появилось много красивых цветущих гибридов каланхоэ. Поливать растение можно редко. Это теневыносливый цветок, который без проблем выносит резкие перепады температур, цветет долго и растет медленно, из-за чего не нуждается в частых пересадках.

Кактус

Если вы хотите удивить друзей и родственников цветущими комнатными растениями, приобретите кактус или создайте целую коллекцию. Это не займет много времени, а уход за ним достаточно прост. Существует много видов кактусов, которые хорошо развиваются и стабильно, каждый год, цветут на подоконниках. Наиболее стойкими видами этих растений оказались некрупные и шаровидные. Цветки кактуса имеют самые различные оттенки. Все они – очень яркие и сочные, и станут украшением любого помещения.

Фикус

Семейство фикусов имеет очень большое разнообразие представителей. Среди них встречаются вовсе неприхотливые, которые не требуют особого ухода: фикус каучуконосный, фикус лировидный. Они с успехом справляются с нейтрализацией вредных примесей в воздухе, обладают особенной энергетикой, создавая чувство уюта и комфорта. Большинство из них прекрасно вписываются в любой стиль интерьера.

Спатифиллум

Очень популярное домашнее растение благодаря своему цветку, который внешне напоминает белую каллу. Он периодически цветет без всякого вмешательства с нашей стороны. Спатифиллум – теневынослив, особого ухода не требует, не любит излишнего увлажнения почвы (могут загнить корни). Кроме красивого внешнего вида, спатифиллум отлично увлажняет воздух.

Бегония

Очень красивое цветущее растение, будто специально создано для затемненных мест в помещении. Яркий свет бегония не любит. Сортов этого растения огромное количество. Все они обильно цветут и имеют эффектные пестроокрашенные листья. Бегония одинаково хорошо переносит жару и прохладу. Но вот влажность воздуха им нужна высокая. Опрыскивать листья не стоит, так как они любят непосредственного контакта с водой. Чтобы не пересыхали корни, бегонию нужно регулярно поливать.