Клининговая компания - Какую выбрать и какие возможны риски?

Если прописать в поисковике запрос клининговая компания киев то выдача составит более ста вариантов клининговых служб. Как выбрать из такого разнообразия, чем отличаются профессиональные клинеры от обычных уборщиков и как выбрать клининговую компанию - рассказываем в этом материале.
Клининговые компании предоставляют полный спектр услуг по уборке жилых и офисных помещений:
Профессиональные клинеры помоют окна в квартире или офисе, очистят все поверхности, уберут известковый налет и жировые пятна, продезинфицируют сантехнику, проведут химчистку ковролина и мягкой мебели.
Главное, что отличает профессиональную уборку от обычной – это использование специализированной техники и средств.
Моющие средства подбираются под каждую поверхность индивидуально, чтобы не повредить и не поцарапать ее, при этом качественно очистить.
Дополнительно такие средства обладают дезинфицирующими, антибактериальными, защитными и водоотталкивающими свойствами. А современная техника (парогенераторы, мощные пылесосы) удаляют те пятна, с которыми руками справиться невозможно.
Можно ли найти частника который уберет в квартире дешевле? Да, такой вариант тоже возможен, но частник скорее всего приедет к вам с подручными материалами и дешевыми моющими средствами из соседнего супермаркета, которые даже при всем старании не смогут обеспечить качество уборки, какое предоставляют профессиональные клинеры.
Да и сами подумаете: если человек ценит свою работу в 200-300 гривен, выполнить ли он ее качественно?
Кроме того, человек с улицы не несет никакой ответственности за ваше имущество. Решит протереть содой вашу столешницу из мрамора и поцарапает ее? Вы не можете предъявить претензий, разве что возмутиться.
И еще один нюанс. Когда вы приглашаете человека к себе домой, вы должны ему доверять. Где находится офис клининговой компании – вы знаете, более того, вы подписываете с ней договор. Подобные компании тщательно проверяют своих сотрудников – они работают официально. А вот если у вас из квартиры что-то пропадет, где вы будете искать человека с улицы?
Выбирая клининговую фирму, обратите внимание на такие моменты:
Не каждая компания, которая называет себя клининговой, таковой является. Если пару человек собрались вместе и делают уборку, создали страницу в социальной сети или сайт, - это еще не профессиональный клининг.
Клининг – это особый подход к уборке, профессиональная техника, обученный персонал, который прошел инструктаж по работе с разными поверхностями и типами загрязнений, а в работе использует инновационные методики, мощную технику и новейшие средства.