Клининговая компания - Какую выбрать и какие возможны риски?

Популярность клининговых компаний с каждым годом все больше растет. Если раньше специалистов в форме с логотипом и современной техникой в руках можно было увидеть только в крупных офисах и торговых центрах, то сегодня все больше людей предпочитают доверять уборку в своих квартирах и частных домах именно профессионалам.

Если прописать в поисковике запрос клининговая компания киев то выдача составит более ста вариантов клининговых служб. Как выбрать из такого разнообразия, чем отличаются профессиональные клинеры от обычных уборщиков и как выбрать клининговую компанию - рассказываем в этом материале.

Что делают клининговые компании?

Клининговые компании предоставляют полный спектр услуг по уборке жилых и офисных помещений:

регулярная уборка (выполняется ежедневно);

поддерживающая уборка (проводится раз в неделю);

генеральная уборка (нужно делать раз в квартал);

уборка после ремонта (после окончания ремонтных работ).

Профессиональные клинеры помоют окна в квартире или офисе, очистят все поверхности, уберут известковый налет и жировые пятна, продезинфицируют сантехнику, проведут химчистку ковролина и мягкой мебели.

Главное, что отличает профессиональную уборку от обычной – это использование специализированной техники и средств.

Моющие средства подбираются под каждую поверхность индивидуально, чтобы не повредить и не поцарапать ее, при этом качественно очистить.

Дополнительно такие средства обладают дезинфицирующими, антибактериальными, защитными и водоотталкивающими свойствами. А современная техника (парогенераторы, мощные пылесосы) удаляют те пятна, с которыми руками справиться невозможно.

Клининг или частные объявления?

Можно ли найти частника который уберет в квартире дешевле? Да, такой вариант тоже возможен, но частник скорее всего приедет к вам с подручными материалами и дешевыми моющими средствами из соседнего супермаркета, которые даже при всем старании не смогут обеспечить качество уборки, какое предоставляют профессиональные клинеры.

Да и сами подумаете: если человек ценит свою работу в 200-300 гривен, выполнить ли он ее качественно?

Кроме того, человек с улицы не несет никакой ответственности за ваше имущество. Решит протереть содой вашу столешницу из мрамора и поцарапает ее? Вы не можете предъявить претензий, разве что возмутиться.

И еще один нюанс. Когда вы приглашаете человека к себе домой, вы должны ему доверять. Где находится офис клининговой компании – вы знаете, более того, вы подписываете с ней договор. Подобные компании тщательно проверяют своих сотрудников – они работают официально. А вот если у вас из квартиры что-то пропадет, где вы будете искать человека с улицы?

Клининговая компания - какую выбрать?

Выбирая клининговую фирму, обратите внимание на такие моменты:

Как давно она работает. Чем больше она на рынке – тем лучше;

Отзывы клиентов. И не только на официальном сайте компании, но и на независимых площадка с отзывами, в комментариях соцсетей. Ищите реальные комментарии и реальных клиентов;

Поинтересуйтесь у знакомых, возможно, они пользовались услугами этой фирмы;

Изучите пакеты услуг: что будет выполняться в рамках одноразовой, регулярной, генеральной уборки;

Уточните цены. Они не могут быть слишком низкими, так как хорошо обученный и подготовленный клинер получает соответствующую своей квалификации зарплату;

Количество персонала которое предоставляет компания для уборки;

Узнайте, какая техника используется в работе, какие моющие средства;

Если вам нужна уборка после ремонта обязательно уточните у менеджера будут ли клинеры удалять такие загрязнения как: цемент, остатки краски и клея, прикипевшую пленку на оконных рамах и.т.д..

Какие могут быть риски?

Не каждая компания, которая называет себя клининговой, таковой является. Если пару человек собрались вместе и делают уборку, создали страницу в социальной сети или сайт, - это еще не профессиональный клининг.

Клининг – это особый подход к уборке, профессиональная техника, обученный персонал, который прошел инструктаж по работе с разными поверхностями и типами загрязнений, а в работе использует инновационные методики, мощную технику и новейшие средства.