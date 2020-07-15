Как выбрать качественные рабочие ботинки

Без качественных рабочих ботинок сложно представить профессиональную деятельность строителей, сварщиков, каменщиков, которые трудятся в сложных климатических условиях.

Ежедневно рабочие подвергают свою обувь действию неблагоприятных факторов.

Правила выбора рабочих ботинок

Повреждения могут приводить к травмам и самих сотрудников. Поэтому ботинки для работы должны надежно защищать от несчастных случаев и при этом быть удобными в повседневной носке.

Защитная обувь подразделяется на несколько типов. Чаще всего используются ботинки, предупреждающие неблагоприятные механические воздействия. Такая обувь должна быть изготовлена в соответствии с действующими стандартами и нормами.

Обувь для работы при повышенных механических нагрузках

Защита от механических повреждений предполагает предупреждение порезов, проколов, появления вмятин от падения тяжелых предметов. Такие ботинки, полуботинки или сапоги изготавливают преимущественно из искусственной или натуральной кожи.

Обувь с защитой от механических повреждений должна иметь следующие особенности:

подошва из полимера или формовой резины;

наличие металлических или пластиковых подносков, выдерживающих нагрузку 200 ДЖ;

специальное усиление в области задника ботинок и лодыжек;

наличие стельки, устойчивой к проколам.

Подноски из металла защищают от травм, которые можно получить на производстве. Такая обувь обычно имеет многослойное покрытие. Оно защищает от появления деформации и коррозии. Подноски предупреждают получение травм пальцев ног. Ботинки с металлическим подноском и защитным покрытием можно долгие годы эксплуатировать в суровых производственных условиях, в том числе при работе на корабле.

Обувь, устойчивую к механическим нагрузкам, активно используют в металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности. Но ботинки с металлическими подносками не рекомендуется носить при чрезмерно низких и высоких температурах из-за повышения риска обжечь или обморозить ноги. Также ограничения касаются работы с высоким напряжением и огнем. Металл хорошо проводит электричество и не может использоваться сотрудниками электростанций.

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Противоскользящие ботинки

Спецобувь с защитой от скольжения предполагает использование подошвы, которая изготовлена из материалов с особыми свойствами и обеспечивает надежное сцепление с обледенелой или масляной поверхностью. Дополнительным элементом, повышающим безопасность таких ботинок, является наличие крепких шнурков, которые не развязываются в процессе эксплуатации. На наружной подошвенной части имеются выраженные протекторные элементы или шипы.

Обувь с защитой от электрического тока и электромагнитного поля

При работе на электростанциях и с электроустановками используют спецобувь. Ее производят из материалов, обладающих диэлектрическими свойствами. Ботинки такого типа часто сделаны из качественной резины. Обувь электриков не имеет никаких металлических элементов, что способствует созданию эффекта электростатического заземления.

Ботинки также могут быть оснащены сигнальными элементами. Они позволяют различать рабочего в условиях плохой видимости. Такой обувью пользуются строители, специалисты по проведению ремонта дорог. При влиянии сразу нескольких неблагоприятных факторов стоит использовать ботинки с комплексной защитой, оснащенными антипрокольными стельками, мощным подноском из композитных материалов, термоустойчивыми шнурками.