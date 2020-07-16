Актуальные идеи для кухни, которые докажут, что маленькая площадь - не помеха стилю

Каждый, кто живет в "хрущевке", не понаслышке знает, что такое крошечная кухня.

Винтажный эксперимент

Экстраординарный интерьер небольшой кухни с листами профнастила на стенах и разномастными шкафчиками в винтажном стиле - яркий пример смелого смешивания двух абсолютно противоположных направлений дизайна.

Голубая прохлада

Очаровательная светлая кухня, оформленная в нейтральных тонах, которые расширяют границы помещения, с нежно-голубым гарнитуром, создающим ощущение свежести и прохлады.

Акцентная стена

Светлая кухня с имитацией кирпичной кладки на одной из стен, классическим кухонным гарнитуром, современным круглым столом и контрастными черными стульями.

Слива бархатная

Уютный интерьер небольшой кухни со светлыми стенами, изюминкой которой стал оригинальный гарнитур приятного оттенка под названием «слива бархатная».

Блеск металла

Белоснежная кухня с современным кухонным гарнитуром, встроенной техникой и акцентной стеной, украшенной зеркальной плиткой - прекрасное решение для любителей чистоты и современного дизайна.

Роскошная отделка

Уютное небольшое помещение с деревянными панелями на стенах и потолке, современным угловым гарнитуром, встроенной техникой, традиционным обеденным столом и мягкими белыми стульями, наверняка, придется по вкусу всем любителям функциональной классики.

Скандинавский стиль

Скандинавская кухня с белоснежными стенами, простой мебелью, обилием деталей из натурального дерева и яркими деталями в виде цветастых занавесок и узорчатого коврика.

Простота

Стандартная кухня с белыми стенами, классическим гарнитуром того же цвета и обеденной зоной, выделенной контрастными обоями, с оригинальным деревянным столиком и стульями - реальное решение, которое легко можно воплотить в пределах своей квартиры.

Контрастные вкрапления

Восхитительный интерьер маленькой кухни, оформленной преимущественно в нейтральных тонах, с уютным диванчиком в обеденной зоне, эффектной акцентной стеной фиолетового оттенка, лиловой столешницей и желтыми стульями.

Роспись

Креативное пространство с фартуком в стиле металлик и оригинальным оформлением одной из стен, украшенной обоями с эффектным изображением грейпфрутов.

Элегантность

Маленькая кухня с панелями, стилизованными под натуральное дерево, лаконичным гарнитуром кремового оттенка, белым столиком и стульями - прекрасный пример лаконичного дизайна и элегантности.

Весеннее настроение

Стильная маленькая кухня с лаконичным гарнитуром из светлого дерева, компактной барной стойкой у окна и яркими деталями в виде навесного шкафчика салатного оттенка, барного стула того же цвета и акцентной стены, украшенной цветастыми обоями с активным принтом.