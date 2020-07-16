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Актуальные идеи для кухни, которые докажут, что маленькая площадь - не помеха стилю

Актуальные идеи для кухни, которые докажут, что маленькая площадь - не помеха стилю
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com
Каждый, кто живет в "хрущевке", не понаслышке знает, что такое крошечная кухня.

Винтажный эксперимент

Винтажный эксперимент

Экстраординарный интерьер небольшой кухни с листами профнастила на стенах и разномастными шкафчиками в винтажном стиле - яркий пример смелого смешивания двух абсолютно противоположных направлений дизайна.

Голубая прохлада

Голубая прохлада

Очаровательная светлая кухня, оформленная в нейтральных тонах, которые расширяют границы помещения, с нежно-голубым гарнитуром, создающим ощущение свежести и прохлады.

Акцентная стена

Акцентная стена

Светлая кухня с имитацией кирпичной кладки на одной из стен, классическим кухонным гарнитуром, современным круглым столом и контрастными черными стульями.

Слива бархатная

Слива бархатная

Уютный интерьер небольшой кухни со светлыми стенами, изюминкой которой стал оригинальный гарнитур приятного оттенка под названием «слива бархатная».

Блеск металла

Блеск металла

Белоснежная кухня с современным кухонным гарнитуром, встроенной техникой и акцентной стеной, украшенной зеркальной плиткой - прекрасное решение для любителей чистоты и современного дизайна.

Роскошная отделка

Роскошная отделка

Уютное небольшое помещение с деревянными панелями на стенах и потолке, современным угловым гарнитуром, встроенной техникой, традиционным обеденным столом и мягкими белыми стульями, наверняка, придется по вкусу всем любителям функциональной классики.

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль

Скандинавская кухня с белоснежными стенами, простой мебелью, обилием деталей из натурального дерева и яркими деталями в виде цветастых занавесок и узорчатого коврика.

Простота

Простота

Стандартная кухня с белыми стенами, классическим гарнитуром того же цвета и обеденной зоной, выделенной контрастными обоями, с оригинальным деревянным столиком и стульями - реальное решение, которое легко можно воплотить в пределах своей квартиры.

Контрастные вкрапления

Контрастные вкрапления

Восхитительный интерьер маленькой кухни, оформленной преимущественно в нейтральных тонах, с уютным диванчиком в обеденной зоне, эффектной акцентной стеной фиолетового оттенка, лиловой столешницей и желтыми стульями.

Роспись

Роспись

Креативное пространство с фартуком в стиле металлик и оригинальным оформлением одной из стен, украшенной обоями с эффектным изображением грейпфрутов.

Элегантность

Элегантность

Маленькая кухня с панелями, стилизованными под натуральное дерево, лаконичным гарнитуром кремового оттенка, белым столиком и стульями - прекрасный пример лаконичного дизайна и элегантности.

Весеннее настроение

Весеннее настроение

Стильная маленькая кухня с лаконичным гарнитуром из светлого дерева, компактной барной стойкой у окна и яркими деталями в виде навесного шкафчика салатного оттенка, барного стула того же цвета и акцентной стены, украшенной цветастыми обоями с активным принтом.

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Все по теме:

Интерьер, Стиль, Дом и сад.

Автор:

Телеграф
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