Как украсить сад: ТОП идей для оформления дачного участка (Фото)

Для одних дача — это место, где нужно не только трудиться не покладая рук, но и отдыхать душой и телом. А чтобы и то и другое доставляло удовольствие, необходимо преобразить дачный участок.

Самодельная лавочка

Здесь ничего сложного нет, покрасьте в нужный цвет, соберите все, и готово.

Светящиеся камни для дорожки

Идея для тех, кто любит прогуляться в темное время суток: светящиеся камни вдоль дорожки помогут не упасть в темноте.

Кормушка для птиц

Минимум средств и минимальная затрата времени.

Кактусы в форме ёжиков

Просто посадить кактусы сможет любой, а вы проявите больше креативности, порадовав себя и гостей.

Посадите петунии в разные мини-клумбы, сделанные в виде забавных животных.

Оригинальный домик

Если хотите выделиться, тогда рассмотрите такой вариант для создания своего дома на даче.

Вьющиеся насаждения

Вьющиеся насаждения придадут особую красоту дому.

Детская песочница из колеса

Экономный и практичный вариант для детской песочницы для дачи.

Домик на дереве

Деток такая идея обрадует, у них будет своя игровая зона и место для личного пространства.

Вертикальная клумба

Новый способ выращивать огурцы в бочках.

Самодельное одеяло из подушек

Это одеяло отлично подойдет для пикника. Потребуется сшить подушки между собой и готово.

Столик из алюминиевого таза

Ненужный или испортившийся алюминиевый таз всегда найдется на даче, он послужит хорошей опорой для стола.

Клумба из шишек

Это не только будет красиво смотреться, но и не даст домашним питомцам копаться в клумбе.