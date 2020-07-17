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Как украсить сад: ТОП идей для оформления дачного участка (Фото)

Как украсить сад: ТОП идей для оформления дачного участка (Фото)
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com
Для одних дача — это место, где нужно не только трудиться не покладая рук, но и отдыхать душой и телом. А чтобы и то и другое доставляло удовольствие, необходимо преобразить дачный участок.

Самодельная лавочка

Самодельная лавочка

Здесь ничего сложного нет, покрасьте в нужный цвет, соберите все, и готово.

Светящиеся камни для дорожки

Светящиеся камни для дорожки

Идея для тех, кто любит прогуляться в темное время суток: светящиеся камни вдоль дорожки помогут не упасть в темноте.

Кормушка для птиц

Кормушка для птиц

Минимум средств и минимальная затрата времени.

Кактусы в форме ёжиков

Кактусы в форме ёжиков

Просто посадить кактусы сможет любой, а вы проявите больше креативности, порадовав себя и гостей.

Мини-клумба для петуний

Посадите петунии в разные мини-клумбы, сделанные в виде забавных животных.

Оригинальный домик

Оригинальный домик

Если хотите выделиться, тогда рассмотрите такой вариант для создания своего дома на даче.

Вьющиеся насаждения

Вьющиеся насаждения

Вьющиеся насаждения придадут особую красоту дому.

Детская песочница из колеса

Детская песочница из колеса

Экономный и практичный вариант для детской песочницы для дачи.

Домик на дереве

Домик на дереве

Деток такая идея обрадует, у них будет своя игровая зона и место для личного пространства.

Вертикальная клумба

Вертикальная клумба

Новый способ выращивать огурцы в бочках.

Самодельное одеяло из подушек

Самодельное одеяло из подушек

Это одеяло отлично подойдет для пикника. Потребуется сшить подушки между собой и готово.

Столик из алюминиевого таза

Столик из алюминиевого таза

Ненужный или испортившийся алюминиевый таз всегда найдется на даче, он послужит хорошей опорой для стола.

Клумба из шишек

Клумба из шишек

Это не только будет красиво смотреться, но и не даст домашним питомцам копаться в клумбе.

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Все по теме:

Дом и сад, Дачный участок.

Автор:

Телеграф
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