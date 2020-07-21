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Элегантная мебель в стиле лофт – красивая, качественная и практичная для оригинального интерьера

Элегантная мебель в стиле лофт – красивая, качественная и практичная для оригинального интерьера
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф
Элементы интерьера в стиле минимализм сегодня пользуются особенной популярностью. Подчеркнуть тонкий вкус, при этом оригинально оформить даже помещение с минимумом свободного пространства и маленькой площадью, позволит стилистическое направление лофт.

"Чердачный стиль" родом из Америки предоставляет максимум возможностей для воплощения неординарных дизайнерских идей. Купить изысканную и качественную мебель в стиле лофт от производителя Cube44 – дизайнерскую, многофункциональную и надежную можно для обустройства ресторанов, кафе, офисных помещений, квартир и частных домов.

Преимущества дизайнерской мебели в стиле лофт

Предметы мебели в таком стиле отличаются множеством позитивных сторон:

  • Эстетичный внешний вид. Отсутствие ярких деталей и вычурного оформления, сочетание простоты, лаконичности, изысканности, придает мебели элегантности, престижности и ощущение комфорта.

  • Минимальное количество элементов декора, что позволяет подчеркнуть естественную красоту и фактуру материалов. Простая мебель идеально впишется в помещение с достаточным количеством броских акцентов, арт-объектов и яркого декора.

  • Практичность, универсальность, безопасность для здоровья, гипоаллергенность. Предлагаемая мебель изготавливается из натурального сырья и не содержит токсических веществ. Вся фурнитура качественная.

  • Возможность сочетания различных стилистических идей. Интересно и презентабельно выглядит гарнитур лофт в комбинации с элементами хай-тек, японский, скандинавский, экостиль и пр.

  • Максимум свободного пространства. "Чердачная" мебель не загромождает помещение. Благодаря правильному зонированию и освещению даже небольшая комната станет свободнее.

  • Многофункциональность. При помощи мебели в стиле лофт легко обустроить уютную кухню, эксклюзивную гостиную, уникальную мастерскую, комфортную спальню, престижный офис, оригинальный ресторан и др.

  • Удобство использования. В мебели есть закрытые полки и много дополнительного пространства для хранения вещей. Простые фасады шкафов и едва заметная фурнитура делают эксплуатацию удобной.

 
Преимущества дизайнерской мебели в стиле лофт

Благодаря небольшому весу и отсутствию множества дополнительных элементов, такая мебель мобильная и комфортная. Не требует особенного ухода и отличается простотой установки. При необходимости подлежит ремонту.

Почему стоит обратить внимание на нашу дизайнерскую мебель

В каталоге Cube44 представлен огромный ассортимент мебели для оформления помещений различного назначения. Выбрать и заказать столики, кресла, диваны, дизайнерские стулья, шкафы, комоды и тумбы от ведущих производителей можно вот здесь в различных оттенках. Вся мебельная продукция отличается высоким качеством, изготовлена из экологически чистого сырья. Компания предлагает доступные цены и быструю доставку. Заказать можно целый комплект либо одну единицу. Добавьте интерьеру элегантности и практичности с дизайнерской мебелью от Cube44.

Материал публикуется на правах рекламы 

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Дом, Мебель, Дизайн.

Автор:

Телеграф
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