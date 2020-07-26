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Камни в дизайне сада: оформление дачного участка (Фото)

Камни в дизайне сада: оформление дачного участка (Фото)
Обновлено 21:15 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pinterest.com
Некоторые садоводы не мыслят своей дачи без камней, ведь они олицетворяют вечность. И действительно с помощью камней в саду можно создать необыкновенную атмосферу или наполнить сад занимательными вещицами.

Камни – это замечательный элемент декорирования дома как снаружи, так и внутри. Наш новый обзор поможет разобраться в этом непростом вопросе.

Кухонный островок

Кухонный островок

Оригинальный дизайн кухонного островка.

Кухонный островок, украшенный оригинальной кладкой из массивных речных камней.

Настольная лампа

Настольная лампа

Настольная лампа с каменным основанием.

Изысканная настольная лампа с основанием из речных камней.

Садовая дорожка

Садовая дорожка

Контуры садовой дорожки можно украсить светлой речной галькой и таинственной светодиодной подсветкой.

Коврик

Коврик

Из гладкой морской гальки можно сделать великолепный коврик для ванной, который подарит ножкам незабываемые ощущения и всегда будет напоминать о прогулках по морскому берегу.

Подставка для кистей

Подставка для кистей

Вазочка, наполненная мелкими речными камнями, идеально подойдет для хранения кистей.

Душевая кабинка

Душевая кабинка

Гладкой галькой нередко засыпают пол душевой кабинки. Такое напольное покрытие отличается безопасностью, долговечностью, не требует особого ухода и очень полезное для ног.

Вешалки и ручки

Вешалки и ручки

Небольшие камни прекрасно подойдут для создания оригинальных крючков для одежды или для обновления старых ручек шкафов.

Изголовье кровати

Изголовье кровати

Натуральное дерево и речная галька - прекрасные материалы для креативного оформления изголовья кровати.

Цветочный горшок

Цветочный горшок

Речную гальку можно использовать в качестве отделочного материала для крупных цветочных горшков.

Стол

Стол

Разномастные речные камни и эпоксидная смола помогут преобразить столешницу старого стола.

Акцентная стена

Акцентная стена

Галечная стена в ванной - потрясающая альтернатива традиционной керамической плитке. Каменная кладка отличается долговечностью, хорошо переносит влагу и выглядит по истине роскошно.

Галечная дорожка

Галечная дорожка

Блины из гальки можно использовать для создания креативной садовой дорожки.

Летний душ

Летний душ

Широкий деревянный ящик, заполненный галькой - удобное решение для создания летнего душа.

Полка

Полка

Фантастическая настенная полка из гальки и темного дерева.

Биокамин

Биокамин

Биокамин - это отличная альтернатива настоящего и очаровательная деталь интерьера. Сделать биокамин совсем не сложно. Понадобится только топливная емкость, горелка и мелкая галька для декора.

Подставка под горячее

Подставка под горячее

Эффектная подставка под горячее, которую очень легко сделать своими руками из старой салфетки и гладких речных камешков.

Рама для зеркала

Рама для зеркала

Рама для зеркала, украшенная каменной кладкой станет оригинальным украшением ванной комнаты.

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Все по теме:

Дача, Дом и сад, Оформление дачного участка, Камни в дизайне сада.

Автор:

Телеграф
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