Отличный выбор и практичное решение: как подобрать и установить жалюзи день-ночь

Из-за разнообразия вариантов солнцезащитных систем на рынке пользователям сложнее принять окончательное решение в пользу конкретного изделия. Зная, на что обращать внимание перед покупкой и монтажом, легко выбрать подходящую модель и установить ее самостоятельно.

Уют в комнате зависит не только от картин или рамок на стенах, декоративных подушек и статуэток. Создать приятную атмосферу в помещении можно также с помощью жалюзи день-ночь. Кроме того, конструкция гармонично дополнит дизайн и позволяет самостоятельно регулировать освещение.

Особенности и преимущества рулонных штор день-ночь

Конструкции, которые используют для оформления оконных проемов, стали современной альтернативой шторам и гардинам. Ролеты день-ночь считают разновидностью популярных жалюзи, однако, с некоторыми изменениями. В таких системах используют специальные полотна с чередующимися непрозрачными и прозрачными полосами. В первом случае ткань плотная, с блеском или покрытием, а во втором – более тонкая.

Среди достоинств рулонных штор выделяют:

практичность – можно рационально использовать пространство на подоконнике, без проблем открывать и закрывать окна;

легкость управления – подъемный механизм позволяет самостоятельно регулировать освещение в комнате с помощью прозрачных и непрозрачных полос;

удобство эксплуатации – благодаря конструкции можно управлять одним слоем ткани независимо от другого;

разнообразие дизайнов – производители предлагают широкую палитру цветов и принтов, что позволяет подобрать подходящие декоративные элементы под любой стиль и интерьер;

простота ухода – солнцезащитные системы не требуют стирки, их достаточно периодически протирать влажной тряпкой.

На что обращать внимание, прежде чем купить жалюзи день-ночь

Сделать удачный выбор и каждый раз получать удовольствие, глядя на окна в комнате несложно, если учесть несколько важных нюансов:

Способ крепления. Доступны варианты монтажа над проемом, внутри него или на каждую створку отдельно. В первом случае конструкция создает впечатление полной закрытости помещения, поскольку установлена до нижней части окна или подоконника. Монтаж в углублении стены предполагает крепление штор день-ночь таким образом, чтобы их размеры были меньше проема. Установка солнцезащитной системы на каждую створку отдельно позволяет рационально использовать свободное место на подоконнике и не мешает во время эксплуатации.

Материал. Компании предлагают изделия из натуральных тканей, которые гармонично дополняют современный интерьер. В этом случае лен и шелк впишутся в дизайн гостиной или детской. Для кухни лучше выбирать изделия из более практичных материалов. Системы с полотнами из полиэстера долговечны и неприхотливы в уходе.

Цветовая гамма. Жалюзи по этому параметру стоит выбирать, ориентируясь на назначение и общее оформление комнаты. Для кухни можно заказать яркие модели, которые сочетаются с цветом гарнитуров. В спальню стоит установить изделия спокойных пастельных оттенков. В гостиной или рабочем кабинете можно экспериментировать с контрастными цветовыми решениями. Для любителей оригинальных декоративных элементов в каталоге предусмотрен большой выбор полотен с узорами и принтами.

Нюансы установки ролетов день-ночь в Киеве

Важно определиться не только с конкретной моделью солнцезащитной системы, но и со способом монтажа. Установить оконные конструкции можно самостоятельно без помощи специалистов. Главное – следовать инструкции и не пропускать этапы:

Выложить на ровную поверхность все детали, предусмотренные в упаковке, и собрать ролеты в единое целое.

Нанести метки на профиль в местах запланированного крепления с учетом необходимого расстояния от края окна.

Просверлить отверстия, установить дюбеля и прикрутить крепления. С использованием строительного уровня совершить аналогичные действия с другой стороны, чтобы избежать перекосов, и монтировать кронштейн.

Установить вал с тканью и цепь управления, следуя инструкциям производителя товара.

Оригинальные конструкция и внешний вид жалюзи день-ночь помогут самостоятельно регулировать количество природного света и гармонично дополнить интерьер комнаты. Выбрать и купить стильные ролеты можно в интернет-магазине «Жалюзи-Сервис». Компания предлагает разнообразие однотонных и принтованных вариантов, доступные цены и доставку по всей Украине.