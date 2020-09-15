Как избежать осенней депрессии в интерьере: 10 советов для настроения

Предлагаем десять интересных и простых в исполнении лайфхаков, которые помогут сделать ваш дом комфортным, а настроение - позитивным!

Осень подкралась незаметно: листва поспешно желтее и опадает, а температура воздуха заставляет кутаться в тёплые свитера. Как не захандрить, когда за окном уже не лето?Сделать это можно при помощи интерьера, нужно лишь слегка преобразить его!

1. Оденьте чашки в тёплые "свитера"

Зачастую осеннее утро начинается с чашки горячего чая или кофе. Порадуйте себя и своих близких, свяжите несколько милых и уютных вещиц для собственных чашек. Это не займёт много времени, и для этого не нужно иметь определённые навыки. Благо, сегодня практически в каждом доме есть интернет, где не сложно найти лёгкий мастер-класс по изготовлению вязаных "свитерков" для чашек. Подобный аксессуар подарит вам приятные эмоции, поднимет настроение с утра и согреет в холодный день.

2. Обновите постельное бельё

За окном меняется погода, на календаре меняются сезоны - самое время для небольшого обновления в интерьере. Начните с простых вещей, например, купите новое постельное бельё с уютными осенними принтами. Актуально в осеннем интерьере спальни будут смотреться подушки и одеяло с изображениями жёлтых листьев, оранжевых лисичек, коричневых желудей.

3. Постелите тёплый ковёр

Дизайнеры советуют менять ковёр в соответствии с сезоном. Летом лучше отдать предпочтение безворсовым практичным моделям, а вот осенью и зимой лучше постелить на пол тёплый мягкий ковёр. Это автоматически сделает интерьер более уютным, особенно, если на нём будет яркий стильный принт, радующий глаз.

4. Выбирайте яркие оттенки

Смена сезонов - самая подходящая пора для цветных экспериментов в интерьере. Давно хотели диван горчичного цвета или ярко-жёлтое кресло? Дерзайте, самое время расставлять яркие акценты в доме!

5. Достаньте тёплые пледы

Теплый плед - вещь must-have в любом доме. Этот аксессуар способен моментально поднять градус настроения. Мало того, что в него приятно укутаться и провести время за прочтением любимой книги, так он ещё радует глаз даже, если просто лежит на кресле или диване.

6. Купите плед из шерсти мериноса

Пледы из шерсти мериноса взорвали Инстаграм и полюбились многими блогерами, фотографами и ценителями красивых интерьеров. Выглядит такой предмет декора очень эффектно - крупная объёмная вязка, мягкая текстура. К пледу моментально хочется прикоснуться, именно поэтому его стоит приобрести и украсить им интерьер спальни или гостиной. О такой покупке вы точно не будете жалеть!

7. Украсьте комнату гирляндой

Кто сказал, что гирлянду нужно доставать всего раз в год на Новый год? Ломайте стереотипы и не стесняйтесь украшать свой интерьер гирляндами. От этого он станет живее и интереснее. К тому же, гирлянда выступит в качестве дополнительного источника света и поможет создать романтичную обстановку в доме в вечернее время.

8. Поставьте несколько вязаных пуфиков в гостиной

Вязаные вещи положительно влияют на восприятие интерьера. Они моментально наполняют интерьер атмосферой тепла и уюта. Пуфики из пряжи, как минимум, выглядят оригинально и стильно. А если есть вдохновение и навыки, то можно попробовать сделать такой предмет интерьера своими руками.

9. Наполните дом ароматами осени

С чем у вас ассоциируется осень? Апельсины, корица, кофе… почему бы не наполнить интерьер этими ароматами? Для этого удобно использовать ароматические декоративные свечи. Их можно поставить на журнальный столик, подоконник, комод, тем самым дополнив пространство оригинальными аксессуарами.

10. Создайте атмосферу уюта

Что нужно для того, чтобы создать уютную атмосферу в осеннем интерьере? На самом деле, не так уж много: вязаный плед, несколько декоративных подушек, плетёные корзины. Сделайте уютный уголок, где приятно будет провести осенний вечер, почитать книгу, выпить чашку сладкого какао и подумать о чём-нибудь приятном.