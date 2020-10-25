Простые идеи украшений на Хэллоуин (фото, видео)

В ночь на 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин или канун Дня всех святых. Хэллоуин – самый жуткий день в году, который появился благодаря традициям древних кельтов. Считается , что в этот день злые духи и нечисть приникают на землю.

Главным символом праздника является «Светильник Джека» - тыква, в которой вырезают жуткую рожицу.

Квартиры традиционно украшают зловещей символикой — искусственной паутиной, котлами, фигурками ведьм, привидений и вампиров. Традиционные цвета на Хэллоуин — оранжевый и черный, ведь именно они символизируют переход от тепла к холоду.

«Телеграф» собрал несколько интересных идей для декора, которые легко можно повторить самостоятельно.

К примеру, можно украсить свое жилище фигурками летучих мышей. Их легко вырезать из картона черного цвета и просто приклеить на стену. Также с ним можно сделать гирлянду.

Обычная марля может превратить Ваш дом в давно заброшенный и покинутый. Для этого нужно сымитировать паутину. Для убедительности можно разместить искусственных пауков.

Бумажные шары, которые используют для украшения детских праздников, и тут пригодятся. Приклейте ни них глаза и рот из черной бумаги, чтобы шарики превратились в забавные тыквы.

Обычные тыквы также отлично впишутся в праздничный декор.

Окна или стеклянные вставки в двери можно украсить украсьте силуэтами домов, привидений, тыкв — такой декор будет интересно смотреться при включенном свете.

Очень оригинально и креативно будут в интерьере дома смотреться шарики. Их, возможно, вы найдете в специализированных магазинах или детали мордочки нарисуете сами.

Если вы окунете руки в красную краску и пооставляете «кровавые» следы на окнах – это тоже будет отличным вариантом дизайна.

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