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Как разыграть друга на Хэллоуин: лучшие приколы и пранки

Как разыграть друга на Хэллоуин: лучшие приколы и пранки
Обновлено 02:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу 31 октября в мире празднуется Хэллоуин или День всех святых. В этот день дети, переодетые в костюмы всяких монстров, призраков, зомби и вампиров ходят по домам и требуют сладостей, угрожая пакостями. Взрослые люди тоже в этот день могут оторваться на тематических вечеринках и конечно же "подколоть" своих друзей и родственников. 

Если вы считаете, что пандемия коронавируса не сделала этот год достаточно страшным, то предлагаем вам несколько простых способов окончательно разрушить психику своим друзьям и близким. 

1. Лицо из картины

Все просто. Для начала возьмите голову большой куклы и смажьте ее вазелином. Затем накройте ее слоем марлевой ткани и обильно обработайте крахмалом, отлично подойдет подкрахмаливающий спрей для глажки. Сверху уложите еще несколько слоев марлевой ткани и позвольте конструкции высохнуть. 

После этого, голову игрушки можно извлечь, ткань же сохранит нужную форму. 

Что с этим делать дальше? Например, можно упаковать это в рамку и повесить "картину" на заметном месте. 

Выглядит жутковато. 

2. Летающий призрак

Оберните части своего тела пищевой пленкой, а затем обмотайте скотчем. Аккуратно срежьте получившийся каркас и соедините его части скотчем. 

Получившегося "призрака" подвесьте в комнате. 

Болтающаяся в воздухе человекообразная фигура равнодушным уж точно никого не оставит. 

3. Лицо в зеркале

 Для следующего пранка понадобится стекло, рамка, краска с зеркальным эффектом и картинка вашего любимого страшного монстра. 

Стекло стоит обработать краской, но так, чтобы оно оставалось полупрозрачным. Картинку помещаем между рамкой и стеклом.

Вид монстра в зеркале с самого утра придаст бодрости и зарядит эмоциями на весь день.   

Больше полезных лайфхаков, пранков и идей, можете увидеть в видео ниже:

Ну а если вы решили праздновать дома, то нужной атмосферы можно достичь хорошим тематическим фильмом. Кстати, недавно британские ученые составили список самых страшных фильмов ужаса в истории.

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Праздник, Хэллоуин, Пранк.

Автор:

Телеграф
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