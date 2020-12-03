Как нарядить елку на Новый год 2021: идеи и фото

2021 год не за горами, и украинцам пора готовиться к новогодним праздникам и закупаться подарками для своих близких и друзей!

Если вы уже наперед продумали о праздничном столе или новогоднем наряде - пора задуматься о зеленой красавице, которая будет украшать ваш интерьер, если к ее декору подойти с правильной стороны.

"Телеграф" собрал для вас самые роскошные идеи того, как украсить елку, чтобы она радовала вас и ваших близких все новогодние праздники!

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Посмотрите, как украсить элегантную золотую и белую рождественскую елку! Множество идей орнаментов на фото.

Рождественские аэрозольные баллончики еще никто не отменял. Они есть разных текстур, которые придают сосновым веткам яркие мерцания и неповторимый цвет.

Этот образ идеально подходит для добавления роскоши к Рождеству. Накиньте гирлянды, бусинки и брызги, и смешайте с красивыми аксессуарами пастельных тонов.

Ель отлично сочетается с бархатом аналогичных цветов с множеством золотых и металлических акцентов. Палитра построена от зеленого к желтому и оранжевого с вкраплениями синего и красного: выдуваемое вручную стекло и расписная керамика, а также вышитые чулки и альтернативные топперы для деревьев.

Эта тема, вдохновленная поп-артом и другими направлениями современного искусства, яркая, смелая и захватывающая. Такой образ позволит вам проявить смелость и повеселиться с украшениями.

О том, как защитить новогоднюю красавицу от домашних животных - узнайте здесь.

Есть также множество светоотражающих материалов, которые позволяют вам играть со светом и цветом, чтобы добавить к этому ощущению веселья и яркости.

Импрессионизм запечатлел меняющиеся качества света и течение времени с помощью небольших, но отдельных мазков кисти. В нашей теме воплощено воображение всех цветов снега.

Этот образ характеризуется литературой, искусством и наводящими на размышления современными взглядами. Уютный, ностальгический дизайн с теплыми медными тонами в сочетании с яркими дополнительными цветами.

Откройте для себя традиционные рождественские иконы - омелу, ягоду и малиновку, нарисованные в современном стиле, наряду с куклами кокэси, японскими кошками, цветущей вишней, рыбками и фонарями. Цветовая палитра этой темы меняется от ярко-красного до фуксии и металлика.

Подумайте об архитектуре, живописи, украшениях и стекле из богато украшенного периода арт-нуво, и вы представите его богатство и чувство гламура.

Еще больше необычных идеи по украшения ели - подборка фото

Попробуйте смешать роскошные материалы, такие как шелк, хрусталь, бархат, мрамор и тяжелые жаккарды, с глубокими синими, желтыми и металлическими оттенками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к новому 2021 году для украинцев планируют срубить 500 тысяч елок.