Скачать
Четверг, 03.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?
Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?
«Если уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?», - признание жертвы фотографа Ктиторчука
«Если уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?», - признание жертвы фотографа Ктиторчука
Янина Соколова рассказала, как в Генштабе наживаются на доставке тел погибших на Донбассе военных
Янина Соколова рассказала, как в Генштабе наживаются на доставке тел погибших на Донбассе военных
Нападающий Динамо показал, как его "душил" защитник Ювентуса (фото)
Нападающий Динамо показал, как его "душил" защитник Ювентуса (фото)

Как нарядить елку на Новый год 2021: идеи и фото

Как нарядить елку на Новый год 2021: идеи и фото
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

2021 год не за горами, и украинцам пора готовиться к новогодним праздникам и закупаться подарками для своих близких и друзей!

Если вы уже наперед продумали о праздничном столе или новогоднем наряде - пора задуматься о зеленой красавице, которая будет украшать ваш интерьер, если к ее декору подойти с правильной стороны.

"Телеграф" собрал для вас самые роскошные идеи того, как украсить елку, чтобы она радовала вас и ваших близких все новогодние праздники!

Читайте также: Как украсить свой дом к Новому году-2021 (фото, видео)

Посмотрите, как украсить элегантную золотую и белую рождественскую елку! Множество идей орнаментов на фото.

Рождественские аэрозольные баллончики еще никто не отменял. Они есть разных текстур, которые придают сосновым веткам яркие мерцания и неповторимый цвет.

Этот образ идеально подходит для добавления роскоши к Рождеству. Накиньте гирлянды, бусинки и брызги, и смешайте с красивыми аксессуарами пастельных тонов.

Ель отлично сочетается с бархатом аналогичных цветов с множеством золотых и металлических акцентов. Палитра построена от зеленого к желтому и оранжевого с вкраплениями синего и красного: выдуваемое вручную стекло и расписная керамика, а также вышитые чулки и альтернативные топперы для деревьев.

Эта тема, вдохновленная поп-артом и другими направлениями современного искусства, яркая, смелая и захватывающая. Такой образ позволит вам проявить смелость и повеселиться с украшениями.

О том, как защитить новогоднюю красавицу от домашних животных - узнайте здесь.

Есть также множество светоотражающих материалов, которые позволяют вам играть со светом и цветом, чтобы добавить к этому ощущению веселья и яркости.

Импрессионизм запечатлел меняющиеся качества света и течение времени с помощью небольших, но отдельных мазков кисти. В нашей теме воплощено воображение всех цветов снега.

Этот образ характеризуется литературой, искусством и наводящими на размышления современными взглядами. Уютный, ностальгический дизайн с теплыми медными тонами в сочетании с яркими дополнительными цветами.

Откройте для себя традиционные рождественские иконы - омелу, ягоду и малиновку, нарисованные в современном стиле, наряду с куклами кокэси, японскими кошками, цветущей вишней, рыбками и фонарями. Цветовая палитра этой темы меняется от ярко-красного до фуксии и металлика.

Подумайте об архитектуре, живописи, украшениях и стекле из богато украшенного периода арт-нуво, и вы представите его богатство и чувство гламура.

Еще больше необычных идеи по украшения ели - подборка фото

Попробуйте смешать роскошные материалы, такие как шелк, хрусталь, бархат, мрамор и тяжелые жаккарды, с глубокими синими, желтыми и металлическими оттенками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к новому 2021 году для украинцев планируют срубить 500 тысяч елок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украшения, Новый год, Елки, Дизайн, Декор.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой
02 Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
03 В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье
04 Санду объявила о попытке захвата власти и вызывает людей на протест
05 Сразу в 15 регионах Украины побили рекорды коронавируса за сутки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы могут бесплатно получить бесплатную психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Украинцы могут бесплатно получить бесплатную психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Больные COVID-19 лежат в палате с умершими пациентами: в сети показали кадры из больницы в Одессе
Больные COVID-19 лежат в палате с умершими пациентами: в сети показали кадры из больницы в Одессе
Ждали, что пронесет: названы области, где есть проблемы с кислородом для пациентов с COVID-19
Ждали, что пронесет: названы области, где есть проблемы с кислородом для пациентов с COVID-19
Как нарядить елку на Новый год 2021: идеи и фото
Как нарядить елку на Новый год 2021: идеи и фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь