Главное - рабочая поверхность: достоинства и недостатки популярных материалов для кухонной столешницы (фото)

Рабочая поверхность кухонной зоны - одно из наиболее уязвимых мест.

Дизайнер интерьеров Виктория Морозова рассказала на своей странице в Инстаграме о главных достоинствах и недостатках популярных материалов для кухонной столешницы.

ЛДСП

Преимущества: разнообразие дизайна, невысокая стоимость, быстрое изготовление и несложный монтаж.

Минусов у такого решения довольно много: недостаточная влагостойкость, слабая термостойкость и неустойчивость к агрессивным веществам.

МДФ

Достоинства материала: безопасность и экологичность, возможна имитация любых поверхностей, высокая устойчивость к микроорганизмам и грибкам, невысокая стоимость.

Недостатками считаются слабая термоустойчивость, возможность появления вмятины, скола после сильного удара и чувствительность к влаге. Но если выбирать крашенный МДФ, то влаги он не боится.

Дерево

Плюсы таких изделий очевидны: привлекательный вид и очень приятная текстура, при условии наличия обработки и правильного ухода хорошая влагоустойчивость, возможность обновления полотна путем шлифования. И главный плюс - натуральность и экологичность.

Основной минус решения - необходимость тщательного ухода за деревянной поверхностью.

Натуральный камень

Достоинства: прочность, красивый внешний вид, простота в уходе, высокая термостойкость, длительный срок службы.

Из минусов: видимые стыки, высокая стоимость материала и работ по его монтажу, требует значительного усиления конструкции тумб, имеет природные поры, и достаточно холодный. Активные красители могут оставлять следы на поверхности.

Акриловый камень

Имеет целый ряд значимых достоинств: цвет и текстура могут быть практически любыми, отсутствие стыков и швов, высокая гигиеничность, длительный срок службы, возможность быстро и легко отремонтировать.

Недостатки: портится от воздействия кислот и красителей . И достаточно дорогой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Morozova (@vinterior_d)

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