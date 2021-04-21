Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
"Адвокат нам посоветовал не связываться...": вскрылись новые подробности о рэкете и поджогах машин в Калуше (фото, видео)
"Адвокат нам посоветовал не связываться...": вскрылись новые подробности о рэкете и поджогах машин в Калуше (фото, видео)
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
После визита Зеленского Макрон захотел навестить Украину: названы сроки
После визита Зеленского Макрон захотел навестить Украину: названы сроки

Всего 2 ингредиента и 10 минут: Татьяна Литвинова рассказала, как быстро покрасить яйца на Пасху

Всего 2 ингредиента и 10 минут: Татьяна Литвинова рассказала, как быстро покрасить яйца на Пасху
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Бывшая судья популярного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова продолжает помогать своим подписчикам готовиться к Пасхе. Ранее она рассказывала, как приготовить вкусный пасхальный кулич с изюмом, а теперь перешла с выпечки на "искусство". 

На своей странице в Инстаграм и на ютуб-канале Татьяна опубликовала ролик, в котором поделилась своим оригинальным и быстрым способом окрашивания яиц. 

"Ловите супер быстрый, лёгкий и оригинальный способ сделать ваши крашенки особенными в этом году" - пишет Литвинова. 

Ингредиенты:

  • 9 отварных яиц;
  • пищевые красители;
  • пищевая сода;
  • салфетки;
  • пищевая пленка.

Яйца тщательно помойте, выложите в миску с водой, добавьте соду. Отварите яйца, оставьте для охлаждения, вытрите салфеткой.

Наденьте перчатки. Каждое яйцо заверните в салфетку, сверху добавьте краситель, заверните пищевой пленкой, оставьте на несколько минут. Если выбираете несколько цветов, добавьте на салфетку несколько красителей нужного цвета. Выложите это все на тарелку и оставьте на 10 минут.

Разверните яйца, отделите пленку, салфетки, и выложите на тарелку. Оставьте до полного высыхания.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

Все по теме:

Пасха, Крашенки, Татьяна Литвинова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину
03 Обращение Путина: полное видео и главные тезисы
04 Путину больше не нравится прошлое России: глава Кремля захотел переписать учебники истории
05 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во время обращения президента РФ на улицах скандировали: &quot;Позор!&quot; и &quot;Россия без Путина&quot; (фото, видео)
Во время обращения президента РФ на улицах скандировали: "Позор!" и "Россия без Путина" (фото, видео)
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
&quot;Дело идет очень тяжело&quot;: у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
"Дело идет очень тяжело": у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь