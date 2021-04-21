Всего 2 ингредиента и 10 минут: Татьяна Литвинова рассказала, как быстро покрасить яйца на Пасху

Бывшая судья популярного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова продолжает помогать своим подписчикам готовиться к Пасхе. Ранее она рассказывала, как приготовить вкусный пасхальный кулич с изюмом, а теперь перешла с выпечки на "искусство".

На своей странице в Инстаграм и на ютуб-канале Татьяна опубликовала ролик, в котором поделилась своим оригинальным и быстрым способом окрашивания яиц.

"Ловите супер быстрый, лёгкий и оригинальный способ сделать ваши крашенки особенными в этом году" - пишет Литвинова.

Ингредиенты:

9 отварных яиц;

пищевые красители;

пищевая сода;

салфетки;

пищевая пленка.

Яйца тщательно помойте, выложите в миску с водой, добавьте соду. Отварите яйца, оставьте для охлаждения, вытрите салфеткой.

Наденьте перчатки. Каждое яйцо заверните в салфетку, сверху добавьте краситель, заверните пищевой пленкой, оставьте на несколько минут. Если выбираете несколько цветов, добавьте на салфетку несколько красителей нужного цвета. Выложите это все на тарелку и оставьте на 10 минут.

Разверните яйца, отделите пленку, салфетки, и выложите на тарелку. Оставьте до полного высыхания.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой.