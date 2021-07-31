Благоприятные и плохие дни для огородников и рыбаков: лунный календарь на август

Вот и август. Грустить бы, что лето заканчивается, так некогда - время пожинать плоды, в прямом смысле этих слов.

Некоторые овощи и фрукты зреют одновременно, а это требует сбора и переработки урожая. Лунный посевной календарь поможет огородникам и садоводам лучше ориентироваться с посевами и сбором урожая. И не забываем о рыбаках, которым нужно всегда знать, когда благоприятней всего отправляться на "охоту" за добычей, в какие дни лучше всего клюёт.

Лунный посевной календарь на август 2021

Благоприятные дни для посевов и посадок всех растений: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений: 2, 3, 4, 7, 8, 20, 21, 22 августа.

Лунный календарь рыбака на август 2021

Благодаря этому календарю, можно узнать наиболее благоприятные дни для рыбалки в августе 2021 года, а также плохие дни, когда на рыбалку лучше не ходить, так как клёва в то время нет.

Источник: prorybu.ru

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