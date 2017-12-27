Ученые открыли новый вид гигантских осьминогов

Ученые установили, что гигантские осьминоги, которые считались одним видом, на самом деле объединяют два разных вида моллюсков. Выводы исследователей были опубликованы в журнале American Malacological Bulletin. Осьминоги Enteroctopus dofleini обитают в северных районах Тихого океана, длина некоторых экземпляров может достигать нескольких метров, а вес – 50 килограмм.

Люди вылавливают гигантских осьминогов уже много веков, но до сих пор не замечали разницу между ними. Теперь же исследователи провели генетический анализ и установили, что на самом севере Тихого океана, в районе Аляски и Берингова моря обитает отдельный вид осьминогов. Они предпочитают не только холодные, но и более глубокие воды, поэтому реже попадаются на глаза дайверам. Ученые указывают и на другие отличия во внешнем виде, анатомии и пигментации моллюсков.

Из 21 экземпляра, выловленного рыбаками на Аляске и попавшего в руки ученых, шесть относились к новому виду. Самой крупной из них оказалась самка массой 2,15 кг. Пока что ученые не могут оценить даже примерную численность этих осьминогов. Вид еще не получил и названия, хотя родовое имя у него будет, видимо, тем же – Enteroctopus.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.