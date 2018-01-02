В Австрии находится Грюнер-Зе или Зеленое озеро, которое является уникальным парком, который каждое лето превращается в озеро.

Расположенное в Штирии (Styria), Австрия, озеро Грюнер-Зе или Зелёное озеро (Grüner See) является уникальным парком, который каждое лето превращается в озеро. И хотя этот феномен выглядит невероятно сюрреалистично, на самом деле он довольно легко объясняется. Парк расположен в низине и окружён заснеженными горами. Когда температура начинает подниматься, снег и лёд тают, образуя огромное количество воды, стекающей вниз по склонам. В низине вода собирается, образуя небольшое озеро в течение летних месяцев. Глубина воды в озере достигает 12 футов (3,66 м), но для дайверов и подводных фотографов этого достаточно для того, чтобы исследовать подводный мир и делать прекрасные фотографии. Вода в озере холодная даже в летние месяцы (4-7 градусов Цельсия), но прозрачная. Она имеет прекрасный изумрудно-зелёный цвет, благодаря чему озеро и получило своё название (в переводе с немецкого "Grüner See" означает "Зелёное озеро"). У тех, кто не боится холодной воды, подводный вид захватывает дух. Предлагаем и вам совершить виртуальную подводную прогулку по Зелёному озеру.