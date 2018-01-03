Ученые: При глобальном потеплении четверть поверхности Земли станет пустыней

Это произойдёт, согласно их расчётам к 2070 году. Подобный сценарий, полагают специалисты, вполне возможен даже при повышении средней температуры Земли всего на один градус. Такой вывод сделан группой английских и китайских учёных, работающих в Университете Ист-Англии и Южного университета Шэньчжэна.

Следствием продолжающегося глобального потепления будет опустынивание дополнительной части суши значительных размеров. Это приведёт к катастрофическим потерям в биоразнообразии и сельхозпроизводстве. Сопутствовать этому будут повсеместные засухи и возникновение масштабных лесных пожаров. Сейчас потепление планеты составляет, согласно опубликованным данным, 1%. Если этот показатель достигнет 2%, пустынями может стать до 30% земной суши.

В то же время, согласно расчётам учёных, если потепление удастся сдержать на уровне 1,5%, последствия будут не столь губительны. Южные части Африки и Европы, прибрежная Австралия, Юго-Восточная Азия и Центральная Америка не подвергнутся катастрофическим изменениям от «высыхания» почвы. А в этих регионах проживает около 20% населения Земли.