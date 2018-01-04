Ученые разгадали большую тайну самой маленькой птички

Она питается насекомыми и ведет ночной образ жизни. Отличительной особенностью киви является то, что она не умеет летать.

Жители Новой Зеландии очень гордятся своей знаменитой птичкой киви. Однако этот остров больше не может претендовать на звание ее исторической родины. Такой вывод сделали ученые из австралийского университета Аделаиды. Результаты их работы были опубликованы в научном издании Science.

Экспертам также удалось доказать, что эму не является ближайшим родственником киви, как считалось ранее. Эта маленькая птичка наиболее тесно связана со слоновой птицей, обитавшей ранее на Мадагаскаре. Она достигала 2–3 метров в высоту и весила около 275 кг. Оказалось также, что оба вида когда-то умели летать. Но потом разучились.

Птица киви обитает в Новой Зеландии, но это не ее родина

Маленькая птица киви обитает в Новой Зеландии и является неотъемлемой частью культуры этой страны. Для того, чтобы узнать, кто же является ближайшим прародичем киви, ученые проведи анализ ДНК всех гигантских безкилевых птиц (птиц, которые не умеют летать). В частности, к этому отряду относятся эму и страусы.

Несколько миллионов лет назад яркими представителями этого отряда были вымершие виды — гигантская птица моа, обитавшая в Новой Зеландии, и слоновые птицы с острова Мадагаскар. По предположению ученых, бескилевые птицы появились в результате разделения Южных континентов 130 миллионов лет назад.

Ученые получили ДНК слоновых птиц из костей, находящихся в музее Новой Зеландии. После проведения анализа эксперты выявили тесную генетическую связь между киви и слоновыми птицами, несмотря на разительные отличия в географии, морфологии и условиях обитания.

Птица киви. Интересные факты

"Этот результат был совершенно неожиданным. Новая Зеландия и Мадагаскар очень сильно физически удалены и соединялись они через Антарктиду и Австралию. Поэтому этот результат показывает, что бескилевые птицы раньше умели летать. Иначе они не смогли бы распространиться на такие большие расстояния по всему миру", — сообщает Кирен Митчелл — руководитель исследования.

Австралийские ученые слегка подкорректировали результаты работы профессора Алана Купера. В 1990 он решил, что ближайшими родственниками киви были австралийский эму и казуар . «Это здорово, что нам наконец удалось установить истину. А ведь в 1990 году новозеландцы были шокированы и встревожены, когда узнали, что птица — их национальный талисман, на самом деле оказалось иммигранткой из Австралии. Я могу только извиниться, что потребовалось так много времени, чтобы докопаться до правды ", — сокрушается Алан Купер.

По информации экспертов, факты свидетельствуют о том, что предки бескилевых птиц разлетелись по всему миру сразу после того, как вымерли динозавры. Случилось это до того, как млекопитающие резко увеличились в размерах и стали доминирующей группой.

"Мы считаем, что бескилевые птицы использовали единственную возможность, чтобы стать крупными травоядными. Но как только млекопитающие увеличились в размере (около 50 миллионов лет назад), ни одна другая птица больше не пыталась повторить тот же номер. За исключением птиц додо, но на их острове вообще не было млекопитающих", — разъясняет ученый.

"Мы недавно обнаружили окаменелости предков киви, которые, как мы предполагаем, были способны летать. Генетический анализ подтвердил, что киви летали, когда они прибыли в Новую Зеландию", — сообщает соавтор исследования Тревор Ворси.

"Это также объясняет, почему киви оставались маленькими птичками. К тому времени, когда они прибыли в Новую Зеландию, роль крупных травоядных уже заняли гигантские птицы моа. Таким образом, киви были вынуждены оставаться маленькими, стать насекомоядными и вести ночной образ жизни", — отмечает ученый.