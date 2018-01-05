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Ученые предупредили об опасности уменьшения концентрации кислорода в океане
23:19 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
naked-science.ru

Новости экологии: Международная группа ученых суммировала информацию о динамике концентрации кислорода в мировом океане за последние 50 лет и опубликовала неутешительные выводы.

За последние 50 лет количество участков океана, полностью лишенных кислорода, увеличилось в четыре раза. В прибрежных акваториях, морях и устьях рек количество участков с очень низкой концентрацией растворенного кислорода увеличилось более чем вдесятеро по сравнению с 50-ми годами XX века. Потепление климата влечет за собой рост температуры воды; из-за этих процессов Мировой океан будет и дальше продолжать терять кислород, считают ученые.

Чтобы остановить потерю растворенного кислорода, нужно затормозить и глобальное потепление, и загрязнение Мирового океана, предупреждает международная группа океанологов под руководством Дениз Брайтбург (Denise Breitburg). Оценки, предсказания и методы решения глобальной проблемы ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Science.

Почти половина кислорода на Земле растворена в Мировом океане. Но не вся вода в океанах и морях Земли насыщена кислородом; существуют так называемые «мертвые зоны», области, практически лишенные кислорода, и в последние десятилетия их объем увеличивается. К такому выводу регулярно приходят исследователи океана по всему миру. Большинство живых организмов, дышащих кислородом, в мертвых зонах существовать не могут, а заплывающие извне быстро гибнут. Расширение мертвых зон приводит к уменьшению территории, пригодной для обитания морских организмов, нехватке ресурсов и острой конкуренции.

Даже небольшое падение концентрации кислорода в воде замедляет рост животных, приводит к репродуктивным проблемам и, в конце концов, к вымиранию целых популяций. Отсутствие кислорода также может приводить к повышению концентрации токсичных веществ, таких как оксид азота (II) и ядовитый сероводород.

Растворимость кислорода в воде зависит от температуры последней; чем она выше, тем меньше кислорода остается в растворе. Кроме того, в теплеющей воде метаболизм морских обитателей ускоряется, и им нужно больше кислорода; поэтому повышение температуры Мирового океана сказывается на живых организмах быстро и тяжело.

Кроме температуры на содержание кислорода в воде – особенно в прибрежных водах – влияет количество в них питательных веществ и микроорганизмов, которые питаются растворенной в воде органикой и дышат кислородом. Сброс промышленных и бытовых жидких отходов насыщает прибрежные воды аномальным количеством органики, которой питаются бактерии, активно потребляющие кислород; их деятельностью во многом объясняется расширение мертвых зон возле побережья.

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Новости экологии, Концентрация кислорода, Мировой океан, Наука, Экология.
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