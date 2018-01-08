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В Сахаре второй год подряд выпал снег

Снег в пустыне Сахаре
22:10 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Karim Bouchetata

Новости экологии: Снег в пустыне Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.

В пустыне Сахара выпал снег, сообщает алжирская газета TSA. Снегопад начался в районе Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны. К вечеру снег начал таять.

Интересные факты о снеге, о которых вы, возможно, не знали

Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет. В декабре 2016 года снег в африканской пустыне Сахара выпал впервые с 1979 года. Снимки природного явления в алжирском городе Айн-Сефра сделал фотограф-любитель Карим Бушетата.

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Все по теме:

Новости экологии, Африка, Климат, Осадки, Пустыня, Сахара, Снег, Снег в пустыне Сахаре.
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