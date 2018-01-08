В Сахаре второй год подряд выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег, сообщает алжирская газета TSA. Снегопад начался в районе Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны. К вечеру снег начал таять.

Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет. В декабре 2016 года снег в африканской пустыне Сахара выпал впервые с 1979 года. Снимки природного явления в алжирском городе Айн-Сефра сделал фотограф-любитель Карим Бушетата.