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В Сахаре второй год подряд выпал снег
Новости экологии: Снег в пустыне Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.
В пустыне Сахара выпал снег, сообщает алжирская газета TSA. Снегопад начался в районе Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны. К вечеру снег начал таять.
Интересные факты о снеге, о которых вы, возможно, не знали
Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет. В декабре 2016 года снег в африканской пустыне Сахара выпал впервые с 1979 года. Снимки природного явления в алжирском городе Айн-Сефра сделал фотограф-любитель Карим Бушетата.
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