Морские черепахи могут исчезнуть из-за глобального потепления

Как установили специалисты, на пол будущих черепах оказывает сильное воздействие окружающая температура. Для этого они исследовали одинаковых черепах, обитающих на разных сторонах рифа. Одни из них откладывали яйца на южной стороне рифа, где более прохладно. Другие – на северной, где климат более теплый.

Специалисты протестировали пойманных особей. Оказалось, в южной популяции, где более прохладно, среди взрослых черепах самками являются, примерно, 65%. В северной части их почти 100%.

Если среди взрослых самок этот показатель на уровне 86,8%, то у подростков он равен 99,8%. Черепахи известны способностью быстро адаптироваться к климатическим изменениям. Но сейчас, видимо, они происходят столь стремительно, что рептилии не успевают приспосабливаться к ним.

Специалисты затрудняются точно сказать, какое количество самцов необходимо морским черепахам для сохранения их популяции. Но они считают сложившуюся тенденцию очень тревожной для данного вида.

Глобальные климатические изменения влияют не только на морских черепах. Под угрозой исчезновения оказались и морские крокодилы, перестающие "распознавать" свой брачный период.