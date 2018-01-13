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Ученые сделали необычное открытие о бабочках

Бабочка
10:50 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Недавно археологам удалось обнаружить в скалах на севере Германии ископаемые чешуйки, покрывавшие крылья, тела и лапки древних бабочек.

Археологи добыли в горах на севере Германии удивительные ископаемые останки бабочек, судя по которым у предков современных сборщиц нектара были самые настоящие челюсти!

Представьте себе бабочку. Прекрасное насекомое, сидящее на цветке и ловко высасывающее сладкий нектар длинным хоботком. Представили? Милая и романтическая картинка, но… так было далеко не всегда. Недавно археологам удалось обнаружить в скалах на севере Германии ископаемые чешуйки, покрывавшие крылья, тела и лапки древних бабочек.

Когда исследователи внимательно изучили находку под мощным микроскопом, они внезапно обнаружили на чешуйках сплошной узор в форме "елочки". Это незначительное, на первый взгляд, открытие свидетельствует о том, что у предков современных бабочек были самые настоящие челюсти!

Все дело в том, что большинство семейств бабочек с твердыми чешуйками обладает мандибулами, так что наличие челюстей у древних насекомых было вполне закономерным. Однако исследование других чешуек, полых и с выемками, говорит о том, что у этих насекомых также был ротовой хоботок.

В пользу этого свидетельствуют также следы пыльцевых зерен и фитопланктона, возраст которых составляет примерно 200 миллионов лет — об этом ученые рассказывают в статье, опубликованной в Science Advances. Это очень странно, так как цветковые растения появились в этой области значительно позже — от 160 до 140 миллионов лет назад. Но для чего тогда бабочкам с мандибулами нужен был хоботок? Неужели эти крылатые красавицы были летающими пиявками своего времени?

Ученые полагают, что хоботковый придаток и в самом деле предназначался не для добычи нектара. Вероятно, он помогал сохранять влагу, что очень важно в условиях засушливого климата: с его помощью бабочка собирала каплевидные выделения с растений — но не с цветков, а с их семян.

Ранее мы писали, что первая бабочка на Земле появилась 200 млн лет назад, когда цветов еще не было. Это выяснили ученые, которые нашли по меньшей мере семь видов бабочек в образце окаменевшего отложения весом всего 10 грамм.

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Новости экологии, Бабочки, Ископаемые останки бабочек, Открытие, Открытие о бабочках.
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