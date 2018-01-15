Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований В США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований
Новости: Шкиряк: в деле об убийстве Ноздровской могут появиться новые подозреваемые Убийство Ноздровской: могут появиться новые подозреваемые
Новости: Объединительный бой Джошуа - Паркер официально состоится Объединительный бой Джошуа - Паркер официально состоится
Новости: Произведения 15 украинских писателей издали в США Произведения 15 украинских писателей издали в США

Океанское дно начинает проседать под массой воды тающих ледников
00:36 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
naked-science.ru

Новости экологии: Ученые недооценивали рост уровня Мирового океана из-за деформации его дна под давлением массы талой воды приполярных ледников.

По мере появления новых данных, новых методов и математических моделей климатологи дают все более уверенные прогнозы по увеличению уровня Мирового океана, которым сопровождается нынешнее глобальное потепление. Однако все существующие модели плохо учитывают тот факт, что сам Мировой океан, насыщаясь талой водой ледников, будет увеличивать свою массу и давление на океанскую кору, деформируя рельеф дна.

Игнорировать этот процесс нельзя, считают геофизик из нидерландского Дельфтского технологического университета Томас Фредериксе (Thomas Frederikse) и его коллеги. В статье, опубликованной журналом Geophysical Research Letters, они констатируют, что такую деформацию можно наблюдать уже сейчас.

Форма Земли не статична, она меняется в зависимости от множества факторов, в том числе и от распределения масс на поверхности. Накопление дополнительной массы заставляет сравнительно тонкие океанские плиты земной коры эластично деформироваться и «прогибаться», создавая дополнительный объем и скрадывая реальный рост уровня воды. Для спутников, которые наблюдают лишь за уровнем поверхности, этот фактор вовсе незаметен.

Поэтому ученые использовали различные данные для получения максимально точной оценки потери массы ледниками Гренландии, Арктики и Антарктики. С учетом накопления воды ресурсами суши и других факторов они показали, что в период между 1993 и 2014 гг. дополнительная масса, поступившая в океан, вызывала «проседание» в среднем на 0,13 мм в год, набрав в итоге за 19 лет примерно 2,5 мм. Этот процесс происходит неравномерно, и на юге Тихого океана деформация может достигать 0,4 мм в год, а в Северном Ледовитом – до 1 мм в год.

Цифры могут показаться не слишком заметными, однако они показывают, что реальный рост уровня Мирового океана оказывается на восемь процентов выше, чем это вычислено на основе одних спутниковых данных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Мировой океан, Наука, Тающие ледники, Экология.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

Ученые открыли 18 новых видов пауков-каннибалов Подводный мир на восхитительных снимках Брайана Скерри (Фото) Ученые назвали самых умных насекомых в мире (Видео)

Последние новости

Парламент Египта утвердил перестановки в правительстве Улыбка до ушей: прикольные комиксы для отличного настроения Фред прокомментировал интерес со стороны манчестерских клубов
Сегодня читают
01 "Ливерпуль" в невероятном матче прервал историческую серию "Ман Сити" (Видео)
02 Украина заняла третье место в мире по росту зарплат
03 Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма осваивает испанский язык
04 Биатлон. Украина объявила составы на этап Кубка мира в Антхольце
05 Смерть человека под больницей в Киеве: полиция квалифицировала как убийство
Новости сегодня
00:32 Оригинальная тематическая свадьба в стиле "Гарри Поттера" (Фото)
00:13 Профилактические меры для защиты от вирусного гепатита
00:08 Суперлига: "Политехник" одержал победу над "БИПА"
23:48 Опасные места на планете, за посещение которых вас арестуют (Фото)
23:44 Поймали с поличным: мужчины смешно глазеют на женскую грудь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса
Новости: Израль нанес авиаудар по сектору Газа Израль нанес авиаудар по сектору Газа
Новости: Нацполиция планирует ужесточить наказание для педофилов Нацполиция планирует ужесточить наказание для педофилов
Новости: Как правильно пить кофе, чтобы не навредить вашему здоровью Как правильно пить кофе, чтобы не навредить вашему здоровью
Добавить комментарий
0