Океанское дно начинает проседать под массой воды тающих ледников

По мере появления новых данных, новых методов и математических моделей климатологи дают все более уверенные прогнозы по увеличению уровня Мирового океана, которым сопровождается нынешнее глобальное потепление. Однако все существующие модели плохо учитывают тот факт, что сам Мировой океан, насыщаясь талой водой ледников, будет увеличивать свою массу и давление на океанскую кору, деформируя рельеф дна.

Игнорировать этот процесс нельзя, считают геофизик из нидерландского Дельфтского технологического университета Томас Фредериксе (Thomas Frederikse) и его коллеги. В статье, опубликованной журналом Geophysical Research Letters, они констатируют, что такую деформацию можно наблюдать уже сейчас.

Форма Земли не статична, она меняется в зависимости от множества факторов, в том числе и от распределения масс на поверхности. Накопление дополнительной массы заставляет сравнительно тонкие океанские плиты земной коры эластично деформироваться и «прогибаться», создавая дополнительный объем и скрадывая реальный рост уровня воды. Для спутников, которые наблюдают лишь за уровнем поверхности, этот фактор вовсе незаметен.

Поэтому ученые использовали различные данные для получения максимально точной оценки потери массы ледниками Гренландии, Арктики и Антарктики. С учетом накопления воды ресурсами суши и других факторов они показали, что в период между 1993 и 2014 гг. дополнительная масса, поступившая в океан, вызывала «проседание» в среднем на 0,13 мм в год, набрав в итоге за 19 лет примерно 2,5 мм. Этот процесс происходит неравномерно, и на юге Тихого океана деформация может достигать 0,4 мм в год, а в Северном Ледовитом – до 1 мм в год.

Цифры могут показаться не слишком заметными, однако они показывают, что реальный рост уровня Мирового океана оказывается на восемь процентов выше, чем это вычислено на основе одних спутниковых данных.