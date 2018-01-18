Блистательная коллекция фотографий видов с воздуха.

Вид с воздуха или с высоты птичьего полёта — это обзор сверху, как видят птицы, часто такой ракурс используется для создания чертежей, планов и карт. Термин «вид с воздуха» применяется в самых разных ситуациях, как например, вид из окна самолёта или с вершины горы. Есть много способов, чтобы сделать хорошие снимки, и некоторые из них очень дороги. В этом обзоре мы предлагаем вам Блистательную коллекцию фотографий и картинок видов с воздуха, взятых у различных художников, каждая фотография сопровождена ссылкой на страницу автора. Когда дело доходит до вдохновения, то цель оправдывает любые средства. Фотография является одним из ключевых источником вдохновения некоторых наших прошлых работ. Здесь мы говорим об одном из жанров фотографии «Фотография с высоты птичьего полёта», которая обычно поражает меня. Когда появляется возможность сделать фотографию мы можем задействовать криатив или абстрактное видение или что-то изменить. Вам не нужны специальные навыки в создании таких снимков. Всё зависит от окружающей среды и удачного выбранного времени.