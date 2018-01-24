Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ПАСЕ рассмотрят нарушения прав человека во время конфликта на Донбассе В ПАСЕ рассмотрят нарушения прав человека во время конфликта на Донбассе
Новости: Госизмена Януковича: суд допросил Парубия (онлайн) Госизмена Януковича: суд допросил Парубия (онлайн)
Новости: Украина отказалась от олимпийской лицензии в фристайле Украина отказалась от олимпийской лицензии в фристайле
Новости: Автомобиль Tesla в режиме автопилота врезался в пожарную машину Автомобиль Tesla в режиме автопилота врезался в пожарную машину
X

Мусорный кризис в Ливане поставил под угрозу все Средиземное море

Мусорный кризис
12:26 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото из открытых источников

Новости экологии: По словам местных, остановить загрязнение – дело не из сложных, но у властей нет желания это делать.

В Средиземном море произошла "мусорная катастрофа" – тонны хлама выбросило на берег в Ливане, что едва не парализовало туристическую отрасль страны.

Под угрозой оказалось и все Средиземное море. Мусор выбросило на берег волнами, и произошло это лишь в 15 километрах от столицы страны Бейрута. Мусорный кризис негативно отразился на туристической отрасли – лодки простаивают, не работают дайвинг-центры.

По словам местных, остановить загрязнение – дело не из сложных, но у властей, мол, нет желания это делать. "В Ливане еще до сих пор все свалки открыты и в планах правительства – все без изменений, полигоны устраивают прямо на побережье.

Таких уже есть четыре в крупнейших городах страны. Малейший шторм – и все уже в море", – говорит природозащитник Бассам Хавайя. Мусорный кризис в Ливане может перерасти в общий средиземноморский, куда вода понесет мусор в следующий раз – неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Ливан, Море, Мусор, Мусорный кризис, Средиземное море, Угроза.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

Завораживающие и пугающие объекты, погребенные на дне морей и океанов (Фото) Фееричные подтверждения того, что наша планета прекрасна и без фотошопа (Фото) Ученые поставили под сомнение связь землетрясений с фазами Луны

Последние новости

Суд Москвы продлил арест Сущенко еще на два месяца Водителя, который сбил трех пенсионерок, осудили на 8 лет Украина в 2017 году увеличила экспорт сахара почти на 30%
Сегодня читают
01 Министр соцполитики рассказал, какие пенсии вырастут больше всего
02 ПАСЕ проголосовала за прекращение агрессии РФ против Украины
03 Как реагирует электромобиль Tesla Model X на 40-градусный мороз (Видео)
04 Украинцы ищут более высокие зарплаты
05 Месси продемонстрировал невероятную точность (Видео)
Новости сегодня
13:32 Убойные демотиваторы, которые заставят вас смеяться до слез
13:31 Поразительные кадры, которые доказывают, что человек беспомощен перед силой природы (Фото)
13:22 НБУ: Платежи через систему электронных платежей в 2017 году выросли на 7%
13:17 Новая функция в Instagram: в stories появилась GIF-анимация
13:13 Биатлон. Украинцы провалили индивидуальную гонку на чемпионате Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы ищут более высокие зарплаты Украинцы ищут более высокие зарплаты
Новости: РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе
Новости: Госстат отчитался, насколько за год в Украине сократились субсидии Как за год в Украине сократились субсидии
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 27-28 января Афиша интересных событий в Украине на 27-28 января
Добавить комментарий
0