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Ученые выяснили, какой вред экологии наносит производство бутербродов

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Вред сэндвичей для экологии
12:35 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Исследователи из Манчестерского университета вычислили объем "углеродного следа", возникающего из-за производства разных видов сэндвичей.

Исследователи подсчитали, что производство сэндвичей в Великобритании ежегодно приводит к выделению в атмосферу количества углекислого газа, сопоставимого с выбросами 8,6 миллиона автомобилей. Самым вредным для экологии оказался высококалорийный бутерброд с яйцом, беконом и колбасой. Производство, упаковка и утилизация такого сэндвича обходятся планете в 1441 единицу эквивалента углекислого газа. Такое же количество парниковых газов выбрасывает автомобиль за 19 километров пути.

Измерение "углеродного следа" позволяет оценить объем парниковых газов, которые выбрасываются на протяжении всего цикла производства и использования предмета. В случае бутербродов исследователи учли все этапы подготовки ингредиентов, включая выращивание зерна и овощей, разведение скота, ловлю рыбы, а также подготовку упаковки. Затем ученые оценили, сколько парниковых газов выбрасывается при хранении и перевозке ингредиентов и готовых бутербродов. На последнем этапе оценивали объем отходов и "стоимость" вывоза упаковки с мусором.

Ученые проанализировали 40 различных видов сэндвичей, разделив их на две большие группы: приготовленные промышленным способом или дома. В среднем "углеродный след" домашних бутербродов оказался в два раза меньше, чем у промышленных аналогов, приготовленных по тому же рецепту. "След" готовых сэндвичей включает расходы на перевозку и хранение в мощных холодильниках, а производство упаковки добавляет еще около 8,5% нагрузки. Наименее вредным исследователи назвали домашний бутерброд с сыром и ветчиной.

По словам исследователей, эта оценка не только заставляет задуматься о нагрузке на окружающую среду. Такие исследования позволяют найти точки производственной цепи, при которых выбрасывается больше всего парниковых газов, и оптимизировать производство так, чтобы снизить объемы загрязнителей. По данным британской ассоциации производителей сэндвичей, только в Великобритании ежегодно съедают более 11,5 миллиардов бутербродов. Это приводит к выбросу в атмосферу 9,5 миллионов тонн углекислого газа — такое же количество выбросят 8,6 миллиона автомобилей. На готовые бутерброды британцы тратят около 8 миллиардов фунтов стерлингов в год.

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Новости экологии, Великобритания, Вред бутербродов для экологии, Защита экологии, Экологическая ситуация в мире, Экология.
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