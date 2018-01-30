Украинские водоемы превращаются в соленые лиманы

Борьба с гололедом и посыпание дорог солесодержащими составами привели к тому, что украинские водохранилища по солености уже приравнивают к морским лиманам. Ведь с оттепелью все эти реагенты со струйками смываются в Днепр. Как рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков, сегодня не единичны случаи, когда в Каховском и Кременчугском водохранилищах встречается рыба-игла и мелкие медузы, а это - обитатели соленой воды морских лиманов.

"На сегодня в Украине насчитывается 63 тыс. рек, 1,1 тыс. водохранилищ, 40 тыс. озер, 400 тыс. прудов. У нас 1 млн 100 тыс. га пресной воды - и в тоже время мы на европейской карте числимся как маловодная страна. Потому что мы так загрязнили свои водоемы, что не можем брать из них питьевую воду", - подчеркнул Александр Чистяков. Эксперт напомнил, что в 2017 году в наши водоемы попало более 2 млрд куб.м. стоков, и лишь две трети из них прошли хоть какую-то очистку. И все это попало в реки.

"Украине давно уже надо было разработать и принять новую водную политику, признав пресную воду государственным стратегическим ресурсом. И подходить к ее охране и использованию только с такой позиции!" – подчеркнул Чистяков.

Как сообщалось, в прошлом году. Всеукраинская экологическая лига и Ассоциация рыболовов Украины призвали органы власти на законодательном уровне запретить сброс загрязняющих веществ в реки, а также прекратить незаконную промышленную добычу песка на р. Днепр землесосными снарядами.